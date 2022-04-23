У Києві на площі Перемоги демонтували орден із зображенням Леніна
Субота, 23 квітня 2022, 23:56
У Києві на площі Перемоги демонтували два бронзові зображення орденів з профілем радянського вождя Володимира Леніна.
Джерело: Facebook-сторінка Вадима Позднякова
Пряма мова: "Київ. Сьогодні (23 квітня - ред.) демонтовано два зображення Леніна майже у середмісті".
Реклама:
Деталі: За його словами, це зробили "небайдужі патріоти".
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Після повномасштабного російського вторгнення українці взяли курс на декомунізацію та відмовляються від залишків тоталітарного радянського минулого.
- Зокрема, українці пропонують декомунізувати назви станцій київського метро.
- Очільник столичного метрополітену вже запропонував меру Києва перейменувати 5 станцій, пов’язаних з історією країн-агресорів РФ та Білорусі.