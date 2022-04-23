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У Києві на площі Перемоги демонтували орден із зображенням Леніна

Альона Мазуренко Субота, 23 квітня 2022, 23:56
У Києві на площі Перемоги демонтували орден із зображенням Леніна

У Києві на площі Перемоги демонтували два бронзові зображення орденів з профілем радянського вождя Володимира Леніна. 

Джерело: Facebook-сторінка Вадима Позднякова

Пряма мова: "Київ. Сьогодні (23 квітня - ред.) демонтовано два зображення Леніна майже у середмісті".

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Деталі: За його словами, це зробили "небайдужі патріоти".

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Теми: ЛенінКиїввійна
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