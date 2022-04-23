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В Киеве на площади Победы был демонтирован орден с изображением Ленина

Алена МазуренкоСуббота, 23 апреля 2022, 23:56
В Киеве на площади Победы был демонтирован орден с изображением Ленина

В Киеве на площади Победы демонтировали два бронзовых изображения орденов с профилем советского вождя Владимира Ленина.

Источник: Facebook-страница Вадима Позднякова

Прямая речь: "Киев. Сегодня (23 апреля – ред.) демонтированы два изображения Ленина почти в центре города".

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Детали: По его словам, это сделали "неравнодушные патриоты".

Напомним:

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  • После полномасштабного российского вторжения украинцы взяли курс на декоммунизацию и отказываются от остатков тоталитарного советского прошлого.
  • В частности, украинцы предлагают декоммунизировать названия станций киевского метро.
  • Глава столичного метрополитена уже предложил мэру Киева переименовать 5 станций, связанных с историей стран-агрессоров РФ и Беларуси.

Темы: ЛенинКиеввойна
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