В Киеве на площади Победы был демонтирован орден с изображением Ленина
Суббота, 23 апреля 2022, 23:56
В Киеве на площади Победы демонтировали два бронзовых изображения орденов с профилем советского вождя Владимира Ленина.
Источник: Facebook-страница Вадима Позднякова
Прямая речь: "Киев. Сегодня (23 апреля – ред.) демонтированы два изображения Ленина почти в центре города".
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Детали: По его словам, это сделали "неравнодушные патриоты".
Напомним:
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