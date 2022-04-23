В Киеве на площади Победы был демонтирован орден с изображением Ленина

В Киеве на площади Победы демонтировали два бронзовых изображения орденов с профилем советского вождя Владимира Ленина.

Источник: Facebook-страница Вадима Позднякова

Прямая речь: "Киев. Сегодня (23 апреля – ред.) демонтированы два изображения Ленина почти в центре города".

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Детали: По его словам, это сделали "неравнодушные патриоты".

Напомним:

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