У Маріуполі росіяни вбили зрадника, який у 2015 коригував їхній вогонь по місту – мерія

В Маріуполі від обстрілів російської армії загинув Валерій Кірсанов, який у 2015 році коригував вогонь окупантів по місту, а 2019 році вийшов на волю за "законом Савченко".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "В Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Та сама мерZота, що в 2015 році навела російські "Гради" на мікрорайон "Східний".

Який фактично уникнув покарання через "правку Савченко".

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