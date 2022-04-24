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У Маріуполі росіяни вбили зрадника, який у 2015 коригував їхній вогонь по місту – мерія

Роман ПетренкоНеділя, 24 квітня 2022, 09:31
У Маріуполі росіяни вбили зрадника, який у 2015 коригував їхній вогонь по місту – мерія
кірсанов, фото: маріуполь сіті

В Маріуполі від обстрілів російської армії загинув Валерій Кірсанов, який у 2015 році коригував вогонь окупантів по місту, а 2019 році вийшов на волю за "законом Савченко".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "В Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Та сама мерZота, що в 2015 році навела російські "Гради" на мікрорайон "Східний".

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Який фактично уникнув покарання через "правку Савченко".

Передісторія:

  • 24 січня 2015 року був обстріляний житловий мікрорайон Маріуполя "Східний". Внаслідок обстрілу загинули 29 осіб і 92 отримали поранення. За даними СБУ, обстріл скоїли кадрові військовослужбовці Російської Федерації.
  • Кірсанова затримали 24 січня 2015 року. Коригувальник вогню по Маріуполю підтвердив, що обстріл міста проводився російською артилерійською батареєю.
  • 18 червня 2018 року Приморський районний суд Маріуполя визнав Валерія Кірсанова винним у коригуванні обстрілу мікрорайону "Східний" та засудив до 9 років позбавлення волі.
  • У 2019 році Кірсанов, якого у червні засудили до 9 років в’язниці, вийшов на волю завдяки так званому "закону Савченко".

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Теми: МаріупольвійнаРосія
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