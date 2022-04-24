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В Мариуполе россияне убили предателя, который в 2015 корректировал их огонь по городу – мэрия

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 09:31
кирсанов, фото: мариуполь сити

В Мариуполе от обстрелов российской армии погиб Валерий Кирсанов, который в 2015 году корректировал огонь кафиров по городу, а в 2019 году вышел на свободу по "закону Савченко".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "В Мариуполе от обстрелов русской армии, от русских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та же мраZота, что в 2015 году привела российские "Грады" на микрорайон "Восточный".

Который фактически избежал наказания из-за "правки Савченко".

Предыстория:

  • 24 января 2015 был обстрелян жилой микрорайон Мариуполя "Восточный". В результате обстрела погибли 29 человек и 92 получили ранения. По данным СБУ, обстрел совершили кадровые военнослужащие Российской Федерации.
  • Кирсанова задержали 24 января 2015 года. Корректировщик огня по Мариуполю подтвердил, что обстрел города проводился российской артиллерийской батареей.
  • 18 июня 2019 года Приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил к 9 годам лишения свободы.
  • В 2019 году Кирсанов, которого в июне приговорили к 9 годам тюрьмы, вышел на свободу благодаря так называемому "закону Савченко".

Темы: МариупольвойнаРосcия
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