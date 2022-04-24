В Мариуполе россияне убили предателя, который в 2015 корректировал их огонь по городу – мэрия

В Мариуполе от обстрелов российской армии погиб Валерий Кирсанов, который в 2015 году корректировал огонь кафиров по городу, а в 2019 году вышел на свободу по "закону Савченко".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "В Мариуполе от обстрелов русской армии, от русских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та же мраZота, что в 2015 году привела российские "Грады" на микрорайон "Восточный".

Который фактически избежал наказания из-за "правки Савченко".

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