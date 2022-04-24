В Мариуполе россияне убили предателя, который в 2015 корректировал их огонь по городу – мэрия

В Мариуполе от обстрелов российской армии погиб Валерий Кирсанов, который в 2015 году корректировал огонь кафиров по городу, а в 2019 году вышел на свободу по "закону Савченко".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "В Мариуполе от обстрелов русской армии, от русских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та же мраZота, что в 2015 году привела российские "Грады" на микрорайон "Восточный".

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Который фактически избежал наказания из-за "правки Савченко".

Предыстория:

24 января 2015 был обстрелян жилой микрорайон Мариуполя "Восточный". В результате обстрела погибли 29 человек и 92 получили ранения. По данным СБУ, обстрел совершили кадровые военнослужащие Российской Федерации.

Кирсанова задержали 24 января 2015 года. Корректировщик огня по Мариуполю подтвердил, что обстрел города проводился российской артиллерийской батареей.

18 июня 2019 года Приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил к 9 годам лишения свободы.

В 2019 году Кирсанов, которого в июне приговорили к 9 годам тюрьмы, вышел на свободу благодаря так называемому "закону Савченко".