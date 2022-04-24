Cкоротили комендантську годину на Донеччині
Неділя, 24 квітня 2022, 15:28
Військова адміністрація Донеччини скоротила тривалість комендантської години: із 25 квітня вона триватиме з 20:00 до 6:00.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Пряма мова Кириленка: "Від завтра, 25 квітня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00.
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Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил — це питання особистої та громадської безпеки".
Деталі: Голова військової адміністрації підписав відповідне розпорядження близько 15 години 24 квітня на Великдень.
Раніше комендантська година на Донеччині була встановлена з 19 години до 6 ранку.
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Передісторія:
- Уранці на Великдень російські загарбники на Донеччині вбили двох дітей.
- Відповідно до даних українського військового командування, російські окупанти активізували обстріли українських сил із мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ.
- У Великдень російські окупанти продовжували штурмувати українських захисників на "Азовсталі" в Маріуполі, скидаючи потужні авіаційні бомби та обстрілюючи з авіації.