Cкоротили комендантську годину на Донеччині

Військова адміністрація Донеччини скоротила тривалість комендантської години: із 25 квітня вона триватиме з 20:00 до 6:00.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "Від завтра, 25 квітня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00.

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Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил — це питання особистої та громадської безпеки".

Деталі: Голова військової адміністрації підписав відповідне розпорядження близько 15 години 24 квітня на Великдень.

Раніше комендантська година на Донеччині була встановлена з 19 години до 6 ранку.

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