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Cкоротили комендантську годину на Донеччині

Денис КарловськийНеділя, 24 квітня 2022, 15:28
Cкоротили комендантську годину на Донеччині
павло кириленко. фото: донецька ова

Військова адміністрація Донеччини скоротила тривалість комендантської години: із 25 квітня вона триватиме з 20:00 до 6:00.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "Від завтра, 25 квітня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00.

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Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил — це питання особистої та громадської безпеки".

Деталі: Голова військової адміністрації підписав відповідне розпорядження близько 15 години 24 квітня на Великдень.

Раніше комендантська година на Донеччині була встановлена з 19 години до 6 ранку.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Уранці на Великдень російські загарбники на Донеччині вбили двох дітей.
  • Відповідно до даних українського військового командування, російські окупанти активізували обстріли українських сил із мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ.
  • У Великдень російські окупанти продовжували штурмувати українських захисників на "Азовсталі" в Маріуполі, скидаючи потужні авіаційні бомби та обстрілюючи з авіації.

Теми: Донецька областьВоєнний станДонбасвійна
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