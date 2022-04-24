Сократили комендантский час в Донецкой области
Воскресенье, 24 апреля 2022, 15:28
Военная администрация Донецкой области сократила продолжительность комендантского часа: с 25 апреля она будет длится с 20:00 до 6:00.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
Прямая речь Кириленко: "С завтрашнего дня, 25 апреля, ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00.
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Призываю всех соблюдать установленные правила – это вопрос личной и общественной безопасности".
Детали: Глава военной администрации подписал соответствующее распоряжение около 15 часов 24 апреля на Пасху.
Ранее комендантский час в Донецкой области был установлен с 19 часов до 6 утра.
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Предыстория:
- Утром на Пасху российские захватчики в Донецкой области убили двоих детей.
- Согласно данным украинского военного командования, российские оккупанты активизировали обстрелы украинских сил из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО.
- В Пасху российские оккупанты продолжали штурмовать украинских защитников на "Азовстали" в Мариуполе, сбрасывая мощные авиационные бомбы и обстреливая из авиации.