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Сократили комендантский час в Донецкой области

Денис КарловскийВоскресенье, 24 апреля 2022, 15:28
Сократили комендантский час в Донецкой области
павел кириленко. фото: донецкая ова

Военная администрация Донецкой области сократила продолжительность комендантского часа: с 25 апреля она будет длится с 20:00 до 6:00.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "С завтрашнего дня, 25 апреля, ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00.

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Призываю всех соблюдать установленные правила – это вопрос личной и общественной безопасности".

Детали: Глава военной администрации подписал соответствующее распоряжение около 15 часов 24 апреля на Пасху.

Ранее комендантский час в Донецкой области был установлен с 19 часов до 6 утра.

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Предыстория:

  • Утром на Пасху российские захватчики в Донецкой области убили двоих детей.
  • Согласно данным украинского военного командования, российские оккупанты активизировали обстрелы украинских сил из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО.
  • В Пасху российские оккупанты продолжали штурмовать украинских защитников на "Азовстали" в Мариуполе, сбрасывая мощные авиационные бомбы и обстреливая из авиации.

Темы: Донецкая областьВоенное положениеДонбассвойна
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