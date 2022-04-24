"Нас намагаються штурмувати": Азов у Великдень просить у світу допомоги

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар звернувся до усього світу, аби зробили усе, щоб звільнити людей з Маріуполя.

Джерело: Паламар в коментарі УП, звернення Паламара у Telegram

Деталі: Паламар повідомив УП, що перемир’я у Маріуполі немає. Кожні три хвилини падають авіаційні бомби, а росіяни намагаються штурмувати позиції українських захисників.

За його словами, "хлопці тримаються з останніх сил", а людей потрібно вивозити.

Пряма мова Паламара: "Сьогодні великий день і попри це ворог продовжує скидати авіаційні бомби, гатить корабельна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота намагається штурмувати.

Я хочу, щоб у цей день чи на фронті, чи у себе вдома, чи у переселенні кожен задумався про цінності. На 60 день війни, я думаю, кожен зрозумів, що матеріальне – це ніщо, у порівнянні з тим, щоб обійняти своїх дітей, поговорити з близькими, насолодитися тишею…

У цей час, коли ви кидаєте пасхальні картинки і насолоджуєтеся перемир'ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не винних дітей".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Він подякував усім, хто докладає зусиль для звільнення людей з Маріуполя, а також закликав весь світ зробити усе для цього.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.

Передісторія: