"Нас намагаються штурмувати": Азов у Великдень просить у світу допомоги
Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар звернувся до усього світу, аби зробили усе, щоб звільнити людей з Маріуполя.
Джерело: Паламар в коментарі УП, звернення Паламара у Telegram
Деталі: Паламар повідомив УП, що перемир’я у Маріуполі немає. Кожні три хвилини падають авіаційні бомби, а росіяни намагаються штурмувати позиції українських захисників.
За його словами, "хлопці тримаються з останніх сил", а людей потрібно вивозити.
Пряма мова Паламара: "Сьогодні великий день і попри це ворог продовжує скидати авіаційні бомби, гатить корабельна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота намагається штурмувати.
Я хочу, щоб у цей день чи на фронті, чи у себе вдома, чи у переселенні кожен задумався про цінності. На 60 день війни, я думаю, кожен зрозумів, що матеріальне – це ніщо, у порівнянні з тим, щоб обійняти своїх дітей, поговорити з близькими, насолодитися тишею…
У цей час, коли ви кидаєте пасхальні картинки і насолоджуєтеся перемир'ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не винних дітей".
Більше деталей: Він подякував усім, хто докладає зусиль для звільнення людей з Маріуполя, а також закликав весь світ зробити усе для цього.
Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.
Передісторія:
- Російські загарбники в Маріуполі почали розчищати завали Драматичного театру в середмісті, на який вони скинули надпотужну авіаційну бомбу, коли там ховалися сотні мирних мешканців. Тіла загиблих маріупольців вони вивозять без ідентифікації до братських могил за місто.
- Захисники надсилали відео з бункерів заводу "Азовсталі", де ховаються діти з матерями. Діти на відео розповідають, що сподіваються ще колись у житті побачити сонячне сяйво.
- Російські загарбники таємно закопують тіла тисяч загиблих маріупольців за містом у братських могилах.
- Українська розвідка має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисниківна "Азовсталі".