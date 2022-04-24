Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нас намагаються штурмувати": Азов у Великдень просить у світу допомоги

Роман Петренко, Севгіль МусаєваНеділя, 24 квітня 2022, 12:01
скріншот

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар звернувся до усього світу, аби зробили усе, щоб звільнити людей з Маріуполя.

Джерело: Паламар в коментарі УП, звернення Паламара у Telegram

Деталі: Паламар повідомив УП, що перемир’я у Маріуполі немає. Кожні три хвилини падають авіаційні бомби, а росіяни намагаються штурмувати позиції українських захисників.

За його словами, "хлопці тримаються з останніх сил", а людей потрібно вивозити.

Пряма мова Паламара: "Сьогодні великий день і попри це ворог продовжує скидати авіаційні бомби, гатить корабельна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота намагається штурмувати.

Я хочу, щоб у цей день чи на фронті, чи у себе вдома, чи у переселенні кожен задумався про цінності. На 60 день війни, я думаю, кожен зрозумів, що матеріальне – це ніщо, у порівнянні з тим, щоб обійняти своїх дітей, поговорити з близькими, насолодитися тишею…

У цей час, коли ви кидаєте пасхальні картинки і насолоджуєтеся перемир'ям, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не винних дітей".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Він подякував усім, хто докладає зусиль для звільнення людей з Маріуполя, а також закликав весь світ зробити усе для цього.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський повідомив, що українським силам поки що бракує засобів для проведення військової операції з деблокування Маріуполя.

Передісторія:

  • Російські загарбники в Маріуполі почали розчищати завали Драматичного театру в середмісті, на який вони скинули надпотужну авіаційну бомбу, коли там ховалися сотні мирних мешканців. Тіла загиблих маріупольців вони вивозять без ідентифікації до братських могил за місто.
  • Захисники надсилали відео з бункерів заводу "Азовсталі", де ховаються діти з матерями. Діти на відео розповідають, що сподіваються ще колись у житті побачити сонячне сяйво.
  • Російські загарбники таємно закопують тіла тисяч загиблих маріупольців за містом у братських могилах.
  • Українська розвідка має дані, що російська влада планує кинути підрозділи росгвардії та ФСБ для штурму позицій українських захисниківна "Азовсталі".

Теми: Азов Маріупольевакуаціявійна
Головне сьогодні

Українські військові зупинили ворожі ДРГ і знищили до 50% їхнього складу – ОК "Південь"

Макрон переміг із результатом 58% – екзит-пол

відео"Азов" показав жінок та дітей у підземеллі Маріуполя: запасів води та їжі на лічені дні

Колишній співробітник "Азовсталі" здає росіянам інформацію про завод – росЗМІ

9 російських ракет вдарили по критичній інфраструктурі на Полтавщині

ФОТОПодоляк відповів ексмеру Дюссельдорфа, який не йме віри російським звірствам

Усі новини...
Азов
Київ пропонує Москві спецпереговори, бо “Азовсталь” атакують і готують штурм
“Океан Ельзи” присвятив пісню захисникам Маріуполя
Зеленський про військову деблокаду Маріуполя: "Ми готуємося, але потрібна зброя"
Останні новини
03:57
Херсон є ключовим для досягнення мети Росії – британська розвідка
03:14
Харківщина: у приміщеннях вивезеного в Росію заводу окупанти влаштували концтабір – ОВА
02:34
Байден привітав Макрона і наголосив на спільній підтримці України
02:04
Українські військові зупинили ворожі ДРГ і знищили до 50% їхнього складу – ОК "Південь"
01:41
У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ під час акцій протесту
01:08
Зеленський привітав Макрона: "Крокуємо разом до нових спільних перемог"
00:30
Ворог зосереджує зусилля в напрямку Гуляйполя – Запорізька ОВА
23:49
Зеленський подякував Байдену: дружба і партнерство між США і Україною міцні як ніколи
22:59
Донеччина: росіяни вбили 5 цивільних, ще 5 поранені
22:50
Байден: 2 місяці з часу нападу Путіна і Київ стоїть. США продовжать підтримку
Усі новини...