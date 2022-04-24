Херсонщина: росіяни причепили до танків українські прапори й обстрілюють окуповані села
На околиці села Грозове на окупованій Херсонщині російські танки з українськими прапорами рушили в напрямку Молодецького, а потім з них обстріляли будинки мирних мешканців.
Джерело: оперативне командування "Південь"
Дослівно: "На околицю селища Грозове, на Херсонщині, виїхали танки окупантів із українськими прапорами. Ця демонстраційна колонна рушила в напрямку селища Молодецьке.
Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних Сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих самих танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області".
Деталі: У керівництві ОК "Південь" наголосили, що підрозділи Збройних сил України не обстрілюють цивільне населення та житлові будівлі, за якими ховаються російські загарбники.
У повідомленні пояснили, що росіяни намагаються проводити психологічні операції проти населення, аби забезпечити підтримку так званих "референдумів" та спроб анексувати росіянами тимчасово захоплені території України.
Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом Великодньої ночі нанесли 12 уражень по російських військах. Внаслідок атаки окупанти втратили 11 військовослужбовців і 3 одиниці броньованої техніки.
Передісторія:
- Зранку на Великдень 24 квітня ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ звільнило від російської окупації 8 сіл на Херсонщині, але не назвали їхні назви.
- Українська розвідка повідомила, що російські окупанти заборонили мирному населенню Херсонщини виїжджати за межі області – ані на території, підконтрольні українському уряду, ані на інші окуповані росіянами території. За словами ГУР МО, росіяни прагнуть мобілізувати цивільне населення для поповнення своїх окупаційних підрозділів.