Окупанти під загрозою розстрілу мобілізують навіть медиків на захоплених територіях – розвідка

Українська розвідка має дані, що російські окупанти розпочали примусову мобілізацію громадян України на захоплених територіях, включно з медиками.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони

Дослівно: "Окупанти проводять мобілізацію українських медиків, які залишаються на окупованих територіях.

Зокрема, в місті Вовчанськ (Харківська область) в лікарні первинної медико-санітарної допомоги молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. В разі відмови медикам погрожують розстрілом."

Деталі: На захоплених територіях Харківщини, Херсонщини та Запоріжжя російські окупанти мобілізують молодь.

Із Херсонської області задля виконання планів із мобілізації російські військові обмежили виїзд українців на території, підконтрольні українському урядові. Українські розвідники повідомляють, що також значно обмежили виїзд на територію РФ.

У Запорізькій області, за даними української розвідки, російські військові та співробітники ФСБ розшукують чоловіків призовного віку. ГУР МО вважає, що їх планують кинути на найбільш проблемні напрямки бойових дій.

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Водночас у ГУР МО додають, що переважна більшість населення має проукраїнські настрої та мотивацію чинити опір російським загарбникам.

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