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Херсонская область: россияне прицепили к танкам украинские флаги и обстреляли захваченные села

Денис КарловскийВоскресенье, 24 апреля 2022, 16:54
Херсонская область: россияне прицепили к танкам украинские флаги и обстреляли захваченные села

На окраине села Грозовое в оккупированной Херсонской области российские танки с украинскими флагами двинулись в направлении Молодецкого, а затем из них обстреляли дома мирных жителей.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "На окраину поселка Грозовое, в Херсонской области, выехали танки оккупантов с украинскими флагами. Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое.

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Таким образом, враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных Сил Украины на оккупированных им территориях. А потом, из тех же танков, производит обстрел оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области".

Детали: В руководстве ОК "Юг" подчеркнули, что подразделения Вооруженных сил Украины не обстреливают гражданское население и жилые здания, за которыми прячутся российские захватчики.

В сообщении пояснили, что россияне пытаются проводить психологические операции против населения, чтобы обеспечить поддержку так называемых "референдумов" и попыток аннексировать россиянами временно захваченные территории Украины.

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Украинские ракетно-артиллерийские подразделения в течение Пасхальной ночи нанесли 12 поражений по российским войскам. В результате атаки оккупанты потеряли 11 военнослужащих и 3 единицы бронированной техники.

Маршрут движения российских танков, устроивших провокацию под украинским флагом
Маршрут движения российских танков, устроивших провокацию под украинским флагом
карта: google maps

Предыстория:

  • Утром на Пасху 24 апреля ОК "Юг" сообщило, что ВСУ освободило от российской оккупации 8 сел в Херсонской области, но не назвали их названия.
  • Украинская разведка сообщила, что российские оккупанты запретили мирному населению Херсонщины выезжать за пределы области – ни на территории, подконтрольные украинскому правительству, ни на другие оккупированные россиянами территории. По словам ГУР МО, россияне стремятся мобилизовать гражданское население для пополнения своих оккупационных подразделений.

Темы: Херсонская областьРосcияпровокацииобстрел
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