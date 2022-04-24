Херсонская область: россияне прицепили к танкам украинские флаги и обстреляли захваченные села

На окраине села Грозовое в оккупированной Херсонской области российские танки с украинскими флагами двинулись в направлении Молодецкого, а затем из них обстреляли дома мирных жителей.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "На окраину поселка Грозовое, в Херсонской области, выехали танки оккупантов с украинскими флагами. Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое.

Таким образом, враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных Сил Украины на оккупированных им территориях. А потом, из тех же танков, производит обстрел оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области".

Детали: В руководстве ОК "Юг" подчеркнули, что подразделения Вооруженных сил Украины не обстреливают гражданское население и жилые здания, за которыми прячутся российские захватчики.

В сообщении пояснили, что россияне пытаются проводить психологические операции против населения, чтобы обеспечить поддержку так называемых "референдумов" и попыток аннексировать россиянами временно захваченные территории Украины.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения в течение Пасхальной ночи нанесли 12 поражений по российским войскам. В результате атаки оккупанты потеряли 11 военнослужащих и 3 единицы бронированной техники.

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Маршрут движения российских танков, устроивших провокацию под украинским флагом карта: google maps

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