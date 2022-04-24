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Подоляк відповів ексмеру Дюссельдорфа, який не йме віри російським звірствам

Денис КарловськийНеділя, 24 квітня 2022, 18:10
Михайло Подоляк. фото: getty images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порадив колишньому меру Дюссельдорфа Томасу Ґайзелю поговорити з жертвами російських звірств, щоби переконатися в реальності російських злочинів.

Джерело: twitter-сторінка Подоляка

Пряма мова Подоляка: "Колишній мер Дюссельдорфа Томас Ґайзель сумнівається в тому, що Росія скоїла воєнні злочини, і запитує, чи варто довіряти новинам з України.

Я думаю, пан Ґайзель може приїхати й особисто запитати в чоловіка, який втратив свою сім’ю в Одесі, батьків зґвалтованої дівчини в Бучі або біженців з Маріуполя.

Зручно заплющити очі й вдавати, ніби нічого не відбувається. Ізолюватися від новин у комфортній бульбашці. Особливо коли ви роками заповнювали кишені російськими грошима.

Деяким політикам слід подумати, чи їхнім онукам не доведеться за них просити пробачення".

Жінка та її дочка, які загинули 23 квітня під російськими ракетами
Жінка та її дочка, які загинули 23 квітня під російськими ракетами
Фото: Михайло Подоляк

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ґайзель, який є членом Соціал-демократичної партії Німеччини, у своєму блозі написав, що масштаби звірств російських окупантів проти українських мирних мешканців перебільшують. На його думку, вірити українській версії подій не варто, бо вона є жертвою нападу й перебільшує. 
  • У суботу 23 квітня, напередодні Великодня, російські "високоточні" ракети влучили в багатоповерхівку в Одесі, вбивши 8 цивільних осіб, серед них 3-місячне немовля. Разом із дитиною загинула її мати й бабуся.
  • У неділю 24 квітня колишній канцлер Німеччини Ґерхард Шредер, який також є високопоставленим членом СДПН, розповів журналістам, що він не шкодує за свою дружню політику до Росії.

Теми: НімеччинаРосіявійнаОфіс президента
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