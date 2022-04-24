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Подоляк відповів ексмеру Дюссельдорфа, який не йме віри російським звірствам

Денис КарловськийНеділя, 24 квітня 2022, 18:10
Подоляк відповів ексмеру Дюссельдорфа, який не йме віри російським звірствам
Михайло Подоляк. фото: getty images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порадив колишньому меру Дюссельдорфа Томасу Ґайзелю поговорити з жертвами російських звірств, щоби переконатися в реальності російських злочинів.

Джерело: twitter-сторінка Подоляка

Пряма мова Подоляка: "Колишній мер Дюссельдорфа Томас Ґайзель сумнівається в тому, що Росія скоїла воєнні злочини, і запитує, чи варто довіряти новинам з України.

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Я думаю, пан Ґайзель може приїхати й особисто запитати в чоловіка, який втратив свою сім’ю в Одесі, батьків зґвалтованої дівчини в Бучі або біженців з Маріуполя.

Зручно заплющити очі й вдавати, ніби нічого не відбувається. Ізолюватися від новин у комфортній бульбашці. Особливо коли ви роками заповнювали кишені російськими грошима.

Деяким політикам слід подумати, чи їхнім онукам не доведеться за них просити пробачення".

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Жінка та її дочка, які загинули 23 квітня під російськими ракетами
Жінка та її дочка, які загинули 23 квітня під російськими ракетами
Фото: Михайло Подоляк

Передісторія:

  • Ґайзель, який є членом Соціал-демократичної партії Німеччини, у своєму блозі написав, що масштаби звірств російських окупантів проти українських мирних мешканців перебільшують. На його думку, вірити українській версії подій не варто, бо вона є жертвою нападу й перебільшує. 
  • У суботу 23 квітня, напередодні Великодня, російські "високоточні" ракети влучили в багатоповерхівку в Одесі, вбивши 8 цивільних осіб, серед них 3-місячне немовля. Разом із дитиною загинула її мати й бабуся.
  • У неділю 24 квітня колишній канцлер Німеччини Ґерхард Шредер, який також є високопоставленим членом СДПН, розповів журналістам, що він не шкодує за свою дружню політику до Росії.

Теми: НімеччинаРосіявійнаОфіс президента
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