Подоляк відповів ексмеру Дюссельдорфа, який не йме віри російським звірствам

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порадив колишньому меру Дюссельдорфа Томасу Ґайзелю поговорити з жертвами російських звірств, щоби переконатися в реальності російських злочинів.

Джерело: twitter-сторінка Подоляка

Пряма мова Подоляка: "Колишній мер Дюссельдорфа Томас Ґайзель сумнівається в тому, що Росія скоїла воєнні злочини, і запитує, чи варто довіряти новинам з України.

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Я думаю, пан Ґайзель може приїхати й особисто запитати в чоловіка, який втратив свою сім’ю в Одесі, батьків зґвалтованої дівчини в Бучі або біженців з Маріуполя.

Зручно заплющити очі й вдавати, ніби нічого не відбувається. Ізолюватися від новин у комфортній бульбашці. Особливо коли ви роками заповнювали кишені російськими грошима.

Деяким політикам слід подумати, чи їхнім онукам не доведеться за них просити пробачення".

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Жінка та її дочка, які загинули 23 квітня під російськими ракетами Фото: Михайло Подоляк

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