Подоляк відповів ексмеру Дюссельдорфа, який не йме віри російським звірствам
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порадив колишньому меру Дюссельдорфа Томасу Ґайзелю поговорити з жертвами російських звірств, щоби переконатися в реальності російських злочинів.
Джерело: twitter-сторінка Подоляка
Пряма мова Подоляка: "Колишній мер Дюссельдорфа Томас Ґайзель сумнівається в тому, що Росія скоїла воєнні злочини, і запитує, чи варто довіряти новинам з України.
Я думаю, пан Ґайзель може приїхати й особисто запитати в чоловіка, який втратив свою сім’ю в Одесі, батьків зґвалтованої дівчини в Бучі або біженців з Маріуполя.
Зручно заплющити очі й вдавати, ніби нічого не відбувається. Ізолюватися від новин у комфортній бульбашці. Особливо коли ви роками заповнювали кишені російськими грошима.
Деяким політикам слід подумати, чи їхнім онукам не доведеться за них просити пробачення".
Передісторія:
- Ґайзель, який є членом Соціал-демократичної партії Німеччини, у своєму блозі написав, що масштаби звірств російських окупантів проти українських мирних мешканців перебільшують. На його думку, вірити українській версії подій не варто, бо вона є жертвою нападу й перебільшує.
- У суботу 23 квітня, напередодні Великодня, російські "високоточні" ракети влучили в багатоповерхівку в Одесі, вбивши 8 цивільних осіб, серед них 3-місячне немовля. Разом із дитиною загинула її мати й бабуся.
- У неділю 24 квітня колишній канцлер Німеччини Ґерхард Шредер, який також є високопоставленим членом СДПН, розповів журналістам, що він не шкодує за свою дружню політику до Росії.