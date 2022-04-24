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Подоляк ответил экс-меру Дюссельдорфа, который не верит российским зверствам

Денис КарловскийВоскресенье, 24 апреля 2022, 18:10
михаил подоляк. фото: getty images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал бывшему мэру Дюссельдорфа Томасу Гайзелю поговорить с жертвами российских зверств, чтобы убедиться в реальности российских преступлений.

Источник: twitter-страница Подоляка

Прямая речь Подоляка: "Бывший мэр Дюссельдорфа Томас Гайзель сомневается в том, что Россия совершила военные преступления, и спрашивает, стоит ли доверять новостям из Украины.

Я думаю, господин Гайзель может приехать и лично спросить у мужчины, потерявшего свою семью в Одессе, родителей изнасилованной девушки в Буче или беженцев из Мариуполя.

Удобно закрыть глаза и делать вид, будто ничего не происходит. Изолироваться от новостей в комфортном пузыре. Особенно когда вы годами заполняли карманы российскими деньгами.

Некоторым политикам следует подумать, не придется ли их внукам за них просить прощения".

Жінка та її дочка, які загинули 23 квітня під російськими ракетами
Женщина и ее дочь, погибшие 23 апреля от ракетного удара россиян в Одессе
Фото: Михаил Подоляк

Предыстория:

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  • Гайзель, член Социал-демократической партии Германии, в своем блоге написал, что масштабы зверств российских оккупантов против украинских мирных жителей преувеличивают. По его мнению, верить украинской версии событий не стоит, потому что она является жертвой нападения и преувеличивает.
  • В субботу 23 апреля, накануне Пасхи, российские "высокоточные" ракеты попали в многоэтажку в Одессе, убив 8 гражданских лиц, среди них 3-месячного младенца. Вместе с ребенком погибла мать и бабушка.
  • В воскресенье 24 апреля бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, также являющийся высокопоставленным членом СДПГ, рассказал журналистам, что он не жалеет за свою дружественную политику в Россию.

Темы: ГерманияРосcиявойнаОфис президента
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