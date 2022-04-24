Подоляк ответил экс-меру Дюссельдорфа, который не верит российским зверствам
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал бывшему мэру Дюссельдорфа Томасу Гайзелю поговорить с жертвами российских зверств, чтобы убедиться в реальности российских преступлений.
Источник: twitter-страница Подоляка
Прямая речь Подоляка: "Бывший мэр Дюссельдорфа Томас Гайзель сомневается в том, что Россия совершила военные преступления, и спрашивает, стоит ли доверять новостям из Украины.
Я думаю, господин Гайзель может приехать и лично спросить у мужчины, потерявшего свою семью в Одессе, родителей изнасилованной девушки в Буче или беженцев из Мариуполя.
Удобно закрыть глаза и делать вид, будто ничего не происходит. Изолироваться от новостей в комфортном пузыре. Особенно когда вы годами заполняли карманы российскими деньгами.
Некоторым политикам следует подумать, не придется ли их внукам за них просить прощения".
Предыстория:
- Гайзель, член Социал-демократической партии Германии, в своем блоге написал, что масштабы зверств российских оккупантов против украинских мирных жителей преувеличивают. По его мнению, верить украинской версии событий не стоит, потому что она является жертвой нападения и преувеличивает.
- В субботу 23 апреля, накануне Пасхи, российские "высокоточные" ракеты попали в многоэтажку в Одессе, убив 8 гражданских лиц, среди них 3-месячного младенца. Вместе с ребенком погибла мать и бабушка.
- В воскресенье 24 апреля бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, также являющийся высокопоставленным членом СДПГ, рассказал журналистам, что он не жалеет за свою дружественную политику в Россию.