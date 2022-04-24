Подоляк ответил экс-меру Дюссельдорфа, который не верит российским зверствам

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал бывшему мэру Дюссельдорфа Томасу Гайзелю поговорить с жертвами российских зверств, чтобы убедиться в реальности российских преступлений.

Источник: twitter-страница Подоляка

Прямая речь Подоляка: "Бывший мэр Дюссельдорфа Томас Гайзель сомневается в том, что Россия совершила военные преступления, и спрашивает, стоит ли доверять новостям из Украины.

Я думаю, господин Гайзель может приехать и лично спросить у мужчины, потерявшего свою семью в Одессе, родителей изнасилованной девушки в Буче или беженцев из Мариуполя.

Удобно закрыть глаза и делать вид, будто ничего не происходит. Изолироваться от новостей в комфортном пузыре. Особенно когда вы годами заполняли карманы российскими деньгами.

Некоторым политикам следует подумать, не придется ли их внукам за них просить прощения".

Женщина и ее дочь, погибшие 23 апреля от ракетного удара россиян в Одессе Фото: Михаил Подоляк

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