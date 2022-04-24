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Подоляк ответил экс-меру Дюссельдорфа, который не верит российским зверствам

Денис КарловскийВоскресенье, 24 апреля 2022, 18:10
Подоляк ответил экс-меру Дюссельдорфа, который не верит российским зверствам
михаил подоляк. фото: getty images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал бывшему мэру Дюссельдорфа Томасу Гайзелю поговорить с жертвами российских зверств, чтобы убедиться в реальности российских преступлений.

Источник: twitter-страница Подоляка

Прямая речь Подоляка: "Бывший мэр Дюссельдорфа Томас Гайзель сомневается в том, что Россия совершила военные преступления, и спрашивает, стоит ли доверять новостям из Украины.

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Я думаю, господин Гайзель может приехать и лично спросить у мужчины, потерявшего свою семью в Одессе, родителей изнасилованной девушки в Буче или беженцев из Мариуполя.

Удобно закрыть глаза и делать вид, будто ничего не происходит. Изолироваться от новостей в комфортном пузыре. Особенно когда вы годами заполняли карманы российскими деньгами.

Некоторым политикам следует подумать, не придется ли их внукам за них просить прощения".

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Жінка та її дочка, які загинули 23 квітня під російськими ракетами
Женщина и ее дочь, погибшие 23 апреля от ракетного удара россиян в Одессе
Фото: Михаил Подоляк

Предыстория:

  • Гайзель, член Социал-демократической партии Германии, в своем блоге написал, что масштабы зверств российских оккупантов против украинских мирных жителей преувеличивают. По его мнению, верить украинской версии событий не стоит, потому что она является жертвой нападения и преувеличивает.
  • В субботу 23 апреля, накануне Пасхи, российские "высокоточные" ракеты попали в многоэтажку в Одессе, убив 8 гражданских лиц, среди них 3-месячного младенца. Вместе с ребенком погибла мать и бабушка.
  • В воскресенье 24 апреля бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, также являющийся высокопоставленным членом СДПГ, рассказал журналистам, что он не жалеет за свою дружественную политику в Россию.

Темы: ГерманияРосcиявойнаОфис президента
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