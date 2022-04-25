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Офіційно: Макрон переміг на президентських виборах з відривом у понад 17%

Ольга Глущенко Понеділок, 25 квітня 2022, 04:25
Офіційно: Макрон переміг на президентських виборах з відривом у понад 17%
Макрон, фото: Getty Images

За підрахунком 100% голосів виборців, у Франції на президентських виборах переміг Еммануель Макрон переміг у 2-му турі, випередивши Марін Ле Пен на 17,1%.

Джерело: сайт Міністерства внутрішніх справ Франції

Деталі: За Макрона проголосували 58,55% виборців (18,7 мільйона французів), а за Ле Пен – 41,45% (13,2 мільйона) французів.

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Що передувало: Результати екзит-полу свідчили про перемогу Макрона.

Із перемогою Макрона привітали президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський привітав Макрона з перемогою на президентських виборах у Франції.

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден теж привітав Макрона і висловив упевненість у спільній підтримці України.

Теми: ФранціяМакрон
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