Офіційно: Макрон переміг на президентських виборах з відривом у понад 17%
Понеділок, 25 квітня 2022, 04:25
За підрахунком 100% голосів виборців, у Франції на президентських виборах переміг Еммануель Макрон переміг у 2-му турі, випередивши Марін Ле Пен на 17,1%.
Джерело: сайт Міністерства внутрішніх справ Франції
Деталі: За Макрона проголосували 58,55% виборців (18,7 мільйона французів), а за Ле Пен – 41,45% (13,2 мільйона) французів.
Що передувало: Результати екзит-полу свідчили про перемогу Макрона.
Із перемогою Макрона привітали президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Президент України Володимир Зеленський привітав Макрона з перемогою на президентських виборах у Франції.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден теж привітав Макрона і висловив упевненість у спільній підтримці України.
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