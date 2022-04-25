Официально: Макрон победил на президентских выборах с отрывом более 17%
Понедельник, 25 апреля 2022, 04:25
По подсчету 100% голосов избирателей, во Франции на президентских выборах победил Эммануэль Макрон победил во 2-м туре, опередив Марин Ле Пен на 17,1%.
Источник: сайт Министерства внутренних дел Франции
Детали: За Макрона проголосовали 58,55% избирателей (18,7 миллиона французов), а за Ле Пен – 41,45% (13,2 миллиона) французов.
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Что предшествовало: Результаты экзит-пола свидетельствовали о победе Макрона.
С победой Макрона поздравили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции.
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден тоже поздравил Макрона и выразил уверенность в общей поддержке Украины.