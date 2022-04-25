Зеленський провів "дуже продуктивну" зустріч з посланцями Байдена 

У Києві президент Володимир Зеленський прийняв держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна.

Джерело: Джерела УП в Офісі президента.

Деталі: Як розповів співрозмовник УП на Банковій, американська делегація прибула в Україну 24 квітня. В неділю американських міністрів прийняв Зеленський.

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Пряма мова: "З міркувань безпеки про приїзд не оголошували. Але зустрічі буди дуже продуктивні. Вранці оголосимо про результати".

Чому це важливо: Візит Блінкена та Остіна перший приїзд американських чиновників безпосередньо в Україну з початку російської інтервенції.

Цей приїзд важливий на тлі того, що США, на відміну від багатьох європейських країн, досі не повернули своє посольство у Київ.

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