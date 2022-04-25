Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський провів "дуже продуктивну" зустріч з посланцями Байдена 

Роман РоманюкПонеділок, 25 квітня 2022, 07:14

У Києві президент Володимир Зеленський прийняв держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна.

Джерело: Джерела УП в Офісі президента. 

Деталі: Як розповів співрозмовник УП на Банковій, американська делегація прибула в Україну 24 квітня. В неділю американських міністрів прийняв Зеленський.

Реклама:

Пряма мова: "З міркувань безпеки про приїзд не оголошували. Але зустрічі буди дуже продуктивні. Вранці оголосимо про результати".

Чому це важливо: Візит Блінкена та Остіна перший приїзд американських чиновників безпосередньо в Україну з початку російської інтервенції.

Цей приїзд важливий на тлі того, що США, на відміну від багатьох європейських країн, досі не повернули своє посольство у Київ. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Останніми тижнями Київ відвідали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Словаччини Едуард Гегер, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі.
  • Американські ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати обмірковують візит високопосадовця до Києва на знак солідарності з Україною. 
  • Президент Байден навіть заявив, що готовий сам приїхати до Києва. 
  • Втім, найбільш імовірними кандидатами для візиту в Україну називали держсекретар США Ентоні Блінкен або міністр оборони Ллойд Остін.
  • Під час своєї прес-конференції Зеленський випадково анонсував візит держсекретаря та міністра оборони США.

Теми: ЗеленськийСШАБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Херсон є ключовим для досягнення мети Росії – британська розвідка
У російському Брянську горить нафтобаза
"У Росії є військові плани проти нас" – посол Естонії в Україні
Ворог намагався безуспішно штурмувати два напрямки з Ізюму – зведення штабу
Останні новини
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
Усі новини...
Реклама: