Зеленський провів "дуже продуктивну" зустріч з посланцями Байдена
Понеділок, 25 квітня 2022, 07:14
У Києві президент Володимир Зеленський прийняв держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна.
Джерело: Джерела УП в Офісі президента.
Деталі: Як розповів співрозмовник УП на Банковій, американська делегація прибула в Україну 24 квітня. В неділю американських міністрів прийняв Зеленський.
Пряма мова: "З міркувань безпеки про приїзд не оголошували. Але зустрічі буди дуже продуктивні. Вранці оголосимо про результати".
Чому це важливо: Візит Блінкена та Остіна перший приїзд американських чиновників безпосередньо в Україну з початку російської інтервенції.
Цей приїзд важливий на тлі того, що США, на відміну від багатьох європейських країн, досі не повернули своє посольство у Київ.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Останніми тижнями Київ відвідали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Словаччини Едуард Гегер, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі.
- Американські ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати обмірковують візит високопосадовця до Києва на знак солідарності з Україною.
- Президент Байден навіть заявив, що готовий сам приїхати до Києва.
- Втім, найбільш імовірними кандидатами для візиту в Україну називали держсекретар США Ентоні Блінкен або міністр оборони Ллойд Остін.
- Під час своєї прес-конференції Зеленський випадково анонсував візит держсекретаря та міністра оборони США.