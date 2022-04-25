Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський провів "дуже продуктивну" зустріч з посланцями Байдена 

Роман РоманюкПонеділок, 25 квітня 2022, 07:14

У Києві президент Володимир Зеленський прийняв держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна.

Джерело: Джерела УП в Офісі президента. 

Деталі: Як розповів співрозмовник УП на Банковій, американська делегація прибула в Україну 24 квітня. В неділю американських міністрів прийняв Зеленський.

Пряма мова: "З міркувань безпеки про приїзд не оголошували. Але зустрічі буди дуже продуктивні. Вранці оголосимо про результати".

Чому це важливо: Візит Блінкена та Остіна перший приїзд американських чиновників безпосередньо в Україну з початку російської інтервенції.

Цей приїзд важливий на тлі того, що США, на відміну від багатьох європейських країн, досі не повернули своє посольство у Київ. 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Останніми тижнями Київ відвідали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Словаччини Едуард Гегер, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі.
  • Американські ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати обмірковують візит високопосадовця до Києва на знак солідарності з Україною. 
  • Президент Байден навіть заявив, що готовий сам приїхати до Києва. 
  • Втім, найбільш імовірними кандидатами для візиту в Україну називали держсекретар США Ентоні Блінкен або міністр оборони Ллойд Остін.
  • Під час своєї прес-конференції Зеленський випадково анонсував візит держсекретаря та міністра оборони США.

Теми: ЗеленськийСШАБайден
Головне сьогодні

фотоУряд Німеччини планує дозволити поставку Україні зенітних САУ Gepard - Spiegel

фотоУ Придністров'ї нові вибухи: зруйновані антени, які транслювали радіо РФ – "МВС ПМР"

Зведення Генштабу: На Херсонщині ЗСУ знищили 70 окупантів і склад з боєприпасами

Британія на рік раніше скасувала всі мита на експорт з України

В уряді Грузії закликали Україну забути про образи

Лавров натякнув, що війна закінчиться підписанням договору, але є умова

Усі новини...
Херсон є ключовим для досягнення мети Росії – британська розвідка
У російському Брянську горить нафтобаза
"У Росії є військові плани проти нас" – посол Естонії в Україні
Ворог намагався безуспішно штурмувати два напрямки з Ізюму – зведення штабу
Останні новини
11:50
Їз Придністров'я після вибухів масово їдуть на підконтрольну Молдові територію
11:48
Санду скликала Раду безпеки через ситуацію в Придністров’ї
11:45
Готуємося до нападу чи осади Миколаєва – мер
11:45
РосЗМІ анонсують рішення "керівництва Придністров'я" про "захист інтересів"
11:34
Через ракетний удар в Одесі загинула вагітна жінка та її чоловік
11:24
Німецька Uniper допускає можливість платити за газ РФ, дотримуючись санкцій
11:24
Окупанти погрожують Україні "через те, що відбувається у Придністров'ї"
11:13
Через обстріли з території РФ на Сумщині посилюють режимні обмеження
11:10
НБУ переказав на потреби армії 15,4 мільярдів: скільки лишилось на рахунку
10:55
Удар по Запоріжжю: дві ракети влучили в підприємство, є жертви
Усі новини...