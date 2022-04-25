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Зеленский провел "очень продуктивную" встречу с посланниками Байдена

Роман РоманюкПонедельник, 25 апреля 2022, 07:14

В Киеве президент Владимир Зеленский принял госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.

Источник: Источники УП в Офисе президента.

Детали: Как рассказал собеседник УП на Банковой, американская делегация прибыла в Украину 24 апреля. В воскресенье американских министров принял Зеленский.

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Прямая речь: "Из соображений безопасности о приезде не объявляли. Но встречи были очень продуктивны. Утром объявим о результатах".

Почему это важно: Визит Блинкена и Остина – первый приезд американских чиновников непосредственно в Украину с начала российской интервенции.

Этот приезд важен на фоне того, что США в отличие от многих европейских стран до сих пор не вернули свое посольство в Киев.

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Предыстория:

  • В последние недели Киев посетили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Словакии Эдуард Гегер, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.
  • Американские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты обдумывают визит высокопоставленного чиновника в Киев в знак солидарности с Украиной.
  • Президент Байден даже заявил, что готов сам приехать в Киев.
  • Впрочем, наиболее вероятными кандидатами для визита в Украину называли госсекретарь США Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.
  • Во время своей пресс-конференции Зеленский случайно анонсировал визит госсекретаря и министра обороні США.

Темы: ЗеленскийСШАБайден
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