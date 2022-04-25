Зеленский провел "очень продуктивную" встречу с посланниками Байдена
Понедельник, 25 апреля 2022, 07:14
В Киеве президент Владимир Зеленский принял госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.
Источник: Источники УП в Офисе президента.
Детали: Как рассказал собеседник УП на Банковой, американская делегация прибыла в Украину 24 апреля. В воскресенье американских министров принял Зеленский.
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Прямая речь: "Из соображений безопасности о приезде не объявляли. Но встречи были очень продуктивны. Утром объявим о результатах".
Почему это важно: Визит Блинкена и Остина – первый приезд американских чиновников непосредственно в Украину с начала российской интервенции.
Этот приезд важен на фоне того, что США в отличие от многих европейских стран до сих пор не вернули свое посольство в Киев.
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Предыстория:
- В последние недели Киев посетили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Словакии Эдуард Гегер, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.
- Американские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты обдумывают визит высокопоставленного чиновника в Киев в знак солидарности с Украиной.
- Президент Байден даже заявил, что готов сам приехать в Киев.
- Впрочем, наиболее вероятными кандидатами для визита в Украину называли госсекретарь США Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.
- Во время своей пресс-конференции Зеленский случайно анонсировал визит госсекретаря и министра обороні США.