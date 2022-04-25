Зеленский провел "очень продуктивную" встречу с посланниками Байдена

В Киеве президент Владимир Зеленский принял госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина.

Источник: Источники УП в Офисе президента.

Детали: Как рассказал собеседник УП на Банковой, американская делегация прибыла в Украину 24 апреля. В воскресенье американских министров принял Зеленский.

Прямая речь: "Из соображений безопасности о приезде не объявляли. Но встречи были очень продуктивны. Утром объявим о результатах".

Почему это важно: Визит Блинкена и Остина – первый приезд американских чиновников непосредственно в Украину с начала российской интервенции.

Этот приезд важен на фоне того, что США в отличие от многих европейских стран до сих пор не вернули свое посольство в Киев.

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