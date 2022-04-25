Обстріли Вінниччини: є загиблі і поранені

У результаті російських обстрілів Жмеринки та Козятина у Вінницький області є загиблі та поранені.

Джерело: голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram

Пряма мова Борзова: "Сьогодні Вінницька область знову під пакетними обстрілами. Місто Жмеринка і місто Козятин. Ворог намагається завдати ударів по об’єктах критичної інфраструктури. На жаль, є загиблі і є поранені".

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Деталі: Борзов додав, що наразі ведуться рятувальні роботи. Також на місці працює поліція та СБУ.

Подробиці голова ОВА обіцяв надати згодом.

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