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Обстріли Вінниччини: є загиблі і поранені

Ірина БалачукПонеділок, 25 квітня 2022, 10:42

У результаті російських обстрілів Жмеринки та Козятина у Вінницький області є загиблі та поранені.

Джерело: голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram

Пряма мова Борзова: "Сьогодні Вінницька область знову під пакетними обстрілами. Місто Жмеринка і місто Козятин. Ворог намагається завдати ударів по об’єктах критичної інфраструктури. На жаль, є загиблі і  є поранені".

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Деталі: Борзов додав, що наразі ведуться рятувальні роботи. Також на місці працює поліція та СБУ.

Подробиці голова ОВА обіцяв надати згодом.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 25 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога. 
  • Близько 8:20 у Вінницькій області в районі Жмеринки пролунали вибухи, на Львівщині працювала протиповітряна оборона, у двох населених пунктах у Золочівському районі виникли пожежі.
  • Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин повідомив, що російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли 5 залізничних станцій в центрі та на заході України і що є поранені. 

Теми: Вінницька областьвійнажертви
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