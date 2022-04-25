Обстрелы Винницкой области: есть погибшие и раненые
Понедельник, 25 апреля 2022, 10:42
В результате российских обстрелов Жмеринки и Казатина в Винницкой области есть погибшие и раненные.
Источник: глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram
Прямая речь Борзова: "Сегодня Винницкая область снова под пакетными обстрелами. Город Жмеринка и город Казатин. Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненные".
Детали: Борзов добавил, что ведутся спасательные работы. Также на месте работает полиция и СБУ.
Подробности глава ОВА обещал предоставить позже.
Предыстория:
- Утром 25 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
- Около 8:20 в Винницкой области в районе Жмеринки прогремели взрывы, во Львовской области работада противовоздушная оборона, в двух населенных пунктах в Золочевском районе возникли пожары.
- Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что российские оккупанты утром 25 апреля обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины и что есть пострадавшие.
ВИДЕО ДНЯ