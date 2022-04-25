Обстрелы Винницкой области: есть погибшие и раненые

В результате российских обстрелов Жмеринки и Казатина в Винницкой области есть погибшие и раненные.

Источник: глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram

Прямая речь Борзова: "Сегодня Винницкая область снова под пакетными обстрелами. Город Жмеринка и город Казатин. Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненные".

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Детали: Борзов добавил, что ведутся спасательные работы. Также на месте работает полиция и СБУ.

Подробности глава ОВА обещал предоставить позже.

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