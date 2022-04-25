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Обстрелы Винницкой области: есть погибшие и раненые

Ирина БалачукПонедельник, 25 апреля 2022, 10:42

В результате российских обстрелов Жмеринки и Казатина в Винницкой области есть погибшие и раненные.

Источник: глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram

Прямая речь Борзова: "Сегодня Винницкая область снова под пакетными обстрелами. Город Жмеринка и город Казатин. Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненные".

Детали: Борзов добавил, что ведутся спасательные работы. Также на месте работает полиция и СБУ.

Подробности глава ОВА обещал предоставить позже.

Предыстория:

  • Утром 25 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
  • Около 8:20 в Винницкой области в районе Жмеринки прогремели взрывы, во Львовской области работада противовоздушная оборона, в двух населенных пунктах в Золочевском районе возникли пожары.
  • Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что российские оккупанты утром 25 апреля обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины и что есть пострадавшие.

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Темы: Винницкая областьвойнажертвы
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