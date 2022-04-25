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Ракетные удары по Львовской области: горит тяговая подстанция станции "Красное"

Ирина БалачукПонедельник, 25 апреля 2022, 11:05
Ракетные удары по Львовской области: горит тяговая подстанция станции Красное
Пожар на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное", возникший в результате ракетного удара российских оккупантов. Фото из Telegram Максима Козицкого

В результате российских ракетных ударов по Львовской области произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное", спасатели тушат пожар.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "25 апреля около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное". Структурные подразделения ГСЧС работают на месте происшествия, пожар еще тушат. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет".

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Детали: Глава ОВА добавил, что одну ракету на территории Львовской области уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

По данным Козицкого, ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Утром 25 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
  • Около 8:20 в Винницкой области в районе Жмеринки прогремели взрывы, во Львовской области работада противовоздушная оборона, в двух населенных пунктах в Золочевском районе возникли пожары.
  • Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что российские оккупанты утром 25 апреля обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины и что есть пострадавшие.
  • В результате российских обстрелов Жмеринки и Казатина в Винницкой области есть погибшие и раненные.

Темы: Львовщинавойнажелезная дорога
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