Ракетные удары по Львовской области: горит тяговая подстанция станции "Красное"
В результате российских ракетных ударов по Львовской области произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное", спасатели тушат пожар.
Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь Козицкого: "25 апреля около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное". Структурные подразделения ГСЧС работают на месте происшествия, пожар еще тушат. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет".
У результаті російських ракетних ударів по Львівщині стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", рятувальники гасять пожежу. Відео з Telegram голови ОВА Максима Козицького pic.twitter.com/uNhvTMzAjN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2022
Детали: Глава ОВА добавил, что одну ракету на территории Львовской области уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.
По данным Козицкого, ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95.
Предыстория:
- Утром 25 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
- Около 8:20 в Винницкой области в районе Жмеринки прогремели взрывы, во Львовской области работада противовоздушная оборона, в двух населенных пунктах в Золочевском районе возникли пожары.
- Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что российские оккупанты утром 25 апреля обстреляли 5 железнодорожных станций в центре и на западе Украины и что есть пострадавшие.
- В результате российских обстрелов Жмеринки и Казатина в Винницкой области есть погибшие и раненные.