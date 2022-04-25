Ракетные удары по Львовской области: горит тяговая подстанция станции "Красное"

Пожар на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное", возникший в результате ракетного удара российских оккупантов. Фото из Telegram Максима Козицкого

В результате российских ракетных ударов по Львовской области произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное", спасатели тушат пожар.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь Козицкого: "25 апреля около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное". Структурные подразделения ГСЧС работают на месте происшествия, пожар еще тушат. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет".

У результаті російських ракетних ударів по Львівщині стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", рятувальники гасять пожежу. Відео з Telegram голови ОВА Максима Козицького pic.twitter.com/uNhvTMzAjN — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 25, 2022

Детали: Глава ОВА добавил, что одну ракету на территории Львовской области уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

По данным Козицкого, ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95.

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