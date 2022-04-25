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Зеленський: Росіяни зробили Великдень червоним від крові українців

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 11:11
Зеленський: Росіяни зробили Великдень червоним від крові українців
Володимир Зеленський. фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські окупанти, проливаючи кров українців у найбільше православне свято, довели: гуманізм і християнська мораль – це не до них.

Джерело: ранкове відеозвернення глави держави 25 квітня

Пряма мова: "Росії пропонувалося великоднє припинення вогню. Але православний світ побачив, що для російських загарбників Великдень нічого не означає. Це для них просто червона дата в календарі, для якої потрібні спеціальні слова, спеціальна поведінка, але не те, що називається вірою, і не те, що називається християнським добром.

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Російська армія зробила цей Великдень червоним не тільки формально в календарі, а й червоним від крові. Християни такого б не зробили, маючи можливість встановити мир. Тож тримати свічку в руках у храмі ще не означає бути християнином. Їсти або навіть святити паски щороку – цього також замало, щоб бути людьми, щоб бути християнами".

Деталі: Зеленський відзначив, що Росія "привітала" Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій нашій державі, ракетним ударом по Полтавській області, ракетними ударами по Кременчуку, вбили ще двох дітей у Донецькій області.

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"Немає такої військової загрози, від якої це могло б убезпечити Росію. Це просто свідоме знищення життя в Україні. Знищення, яке не припинилося навіть у найбільше православне свято", наголосив Зеленський.

Президент подякував поліцейським, працівникам Служби безпеки України, всім, хто відповідав за безпеку на Великдень, за те, що в неділю не допустили жодної провокації. Усього того, що російські пропагандисти анонсували напередодні.

Теми: Зеленськийвійна
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