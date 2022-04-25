Зеленский: Россияне сделали Пасху красной от крови украинцев

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты, проливая кровь украинцев в самый ольшой православный праздник, доказали: гуманизм и христианская мораль – это не о них.

Источник: утреннее видеообращение главы государства 25 апреля

Прямая речь: "России предлагалось пасхальное прекращение огня. Но православный мир увидел, что для российских захватчиков Пасха ничего не значит. Это для них просто красная дата в календаре, для которой нужны специальные слова, специальное поведение, но не то, что называется верой, и не то, что называется христианским добром.

Российская армия сделала эту Пасху красной не только формально в календаре, но и красной от крови. Христиане такого не сделали бы, имея возможность установить мир. Так что держать свечку в руках в храме еще не значит быть христианином. Есть или даже святить пасхи каждый год – этого тоже мало, чтобы быть людьми, чтобы быть христианами".

Детали: Зеленский отметил, что Россия "поздравила" Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всему нашему государству, ракетным ударом по Полтавской области, ракетными ударами по Кременчугу, оккупанты также убили еще двоих детей в Донецкой области.

"Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить Россию. Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине. Уничтожение, которое не прекратилось даже в самый большой православный праздник", - подчеркнул Зеленский.

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Президент поблагодарил полицейских, работников Службы безопасности Украины, всех, кто отвечал за безопасность на Пасху, за то, что в воскресенье не допустили провокаций. Всего, что российские пропагандисты анонсировали накануне.