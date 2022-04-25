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У Раді не розуміють, де знаходиться депутат "Слуги народу" й власник "4 каналу"

Роман Кравець, Валентина РоманенкоПонеділок, 25 квітня 2022, 12:40
У Раді не розуміють, де знаходиться депутат Слуги народу й власник 4 каналу
"Слуга" Олексій Ковальов

У Верховній Раді не знають, де знаходиться та чим насправді займається член фракції "Слуга народу" Олексій Ковальов, який у 2021 році придбав "4 канал".

Джерело: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: У соцмережах Ковальов пише пости, де повідомляє, що весь час перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області. Тому народний депутат зовсім не відвідує засідання Ради.

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Пряма мова Стефанчука: "З того, що знаю я, ініціюється питання про призупинення ним діяльності в межах фракції "Слуга народу", тому що ніхто не може зрозуміти, де він знаходиться, чим займається, яку діяльність провадить, які коментарі дає, і чи справді це він користується своїми засобами мобільного зв'язку та соціальними мережами.

У нас такої інформації немає. Але наскільки я знаю, у межах фракції є така ініціатива щодо припинення його діяльності".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • З'явилася інформація, що у фракції "Слуга народу" збирають підписи за призупинення членства у фракції народного депутата Олексія Ковальова, який повернувся на тимчасово окуповану армією РФ територію Херсонщини.
  • Про повернення до міста Гола Пристань Херсонської області, яке є частиною мажоритарного округу, за яким Ковальов обрався до Верховної Ради (округ № 186 – ред.) та в якому живе, депутат спочатку повідомив на своїй сторінці у Facebook 7 квітня. Згодом, у коментарі "Схемам" депутат пояснив, що вирішив повернутися через виборців та власний бізнес.
  • Наприкінці 2021 року стало відомо, що депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив у екснардепа Дмитра Добродомова "4 канал".

Теми: Слуга народуВерховна РадаКовальоввійна
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