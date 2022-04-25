У Раді не розуміють, де знаходиться депутат "Слуги народу" й власник "4 каналу"

У Верховній Раді не знають, де знаходиться та чим насправді займається член фракції "Слуга народу" Олексій Ковальов, який у 2021 році придбав "4 канал".

Джерело: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: У соцмережах Ковальов пише пости, де повідомляє, що весь час перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області. Тому народний депутат зовсім не відвідує засідання Ради.

Реклама:

Пряма мова Стефанчука: "З того, що знаю я, ініціюється питання про призупинення ним діяльності в межах фракції "Слуга народу", тому що ніхто не може зрозуміти, де він знаходиться, чим займається, яку діяльність провадить, які коментарі дає, і чи справді це він користується своїми засобами мобільного зв'язку та соціальними мережами.

У нас такої інформації немає. Але наскільки я знаю, у межах фракції є така ініціатива щодо припинення його діяльності".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ