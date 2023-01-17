Рада отримала свідоцтво про смерть нардепа-зрадника Ковальова: відібрала мандат

Нардепа-колаборанта Олексія Ковальова, повідомлення про вбивство якого з'явилось у серпні 2022 року, позбавили депутатського мандата, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав копію свідоцтва про смерть зрадника і вже підписав розпорядження.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, Стефанчук у Twitter

Пряма мова Железняка: "Від голови парламенту дізнався, що ВРУ вже отримала копію свідоцтва про смерть депутата-колаборанта Ковальова".

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Деталі: За його словами, з огляду на це Ковальова невдовзі юридично позбавлять мандата. Таким чином, кількість народних обранців скоротиться до 410 парламентарів.

Пізніше Стефанчук повідомив, що підписав розпорядження про припинення повноважень нардепа-колаборанта. "Доля колаборантів та зрадників України. Підписав Розпорядження про дострокове припинення повноважень нардепа Ковальова. У зв‘язку зі смертю", - написав він.

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