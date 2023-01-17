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Рада отримала свідоцтво про смерть нардепа-зрадника Ковальова: відібрала мандат

Станіслав ПогоріловВівторок, 17 січня 2023, 14:37
Рада отримала свідоцтво про смерть нардепа-зрадника Ковальова: відібрала мандат
КОВАЛЬОВ ПІСЛЯ ПЕРШОГО ЗАМАХУ, СКРИНШОТ

Нардепа-колаборанта Олексія Ковальова, повідомлення про вбивство якого з'явилось у серпні 2022 року, позбавили депутатського мандата, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав копію свідоцтва про смерть зрадника і вже підписав розпорядження.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, Стефанчук у Twitter

Пряма мова Железняка: "Від голови парламенту дізнався, що ВРУ вже отримала копію свідоцтва про смерть депутата-колаборанта Ковальова".

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Деталі: За його словами, з огляду на це Ковальова невдовзі юридично позбавлять мандата. Таким чином, кількість народних обранців скоротиться до 410 парламентарів.

Пізніше Стефанчук повідомив, що підписав розпорядження про припинення повноважень нардепа-колаборанта. "Доля колаборантів та зрадників України. Підписав Розпорядження про дострокове припинення повноважень нардепа Ковальова. У зв‘язку зі смертю", - написав він.

 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • На початку квітня 2022 року Олексій Ковальов написав, що перебуває у Голій Пристані на Херсонщині попри російську окупацію, щоб "працювати у своєму окрузі". ДБР відкрило кримінальне провадження відносно нього. 
  • 3 травня Ковальова виключили з фракції "Слуга народу". Коли 8 червня Ковальов зізнався, що співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині, фракція "Слуга народу" закликала Верховну Раду позбавити його мандату.
  • 22 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль Ковальова було підірвано в Херсонській області. 30 червня в інтерв'ю російським пропагандистам Ковальов заявив, що пережив замах.
  • За даними ДБР, на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора "уряді Херсонської області".
  • 6 липня генпрокурор повідомила Ковальову про підозру. Його оголошено в розшук. Майно Ковальова перейшло в управління АРМА.
  • У серпні 2022 року повідомлялося, що Ковальова вбили на окупованій Херсонщині.

Теми: КовальовВерховна Радавійна
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