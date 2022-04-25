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В Раде не понимают, где находится депутат "Слуги народа" и владелец "4 канала"

Роман Кравец, Валентина РоманенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 12:40
В Раде не понимают, где находится депутат Слуги народа и владелец 4 канала
"Слуга" Алексей Ковалев

В Верховной Раде не знают, где находится и чем занимается член фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев, который в 2021 году приобрел "4 канал".

Источник: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Детали: В соцсетях Ковалев пишет посты, где сообщает, что все время находится на временно оккупированной территории Херсонской области. Поэтому народный депутат совсем не посещает заседания Рады.

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Прямая речь Стефанчука: "Из того, что знаю я, инициируется вопрос о приостановлении им деятельности в рамках фракции "Слуга народа", потому что никто не может понять, где он находится, чем занимается, какую деятельность проводит, какие комментарии дает, идействительно ли он пользуется своими средствами мобильной связи и социальными сетями.

У нас нет такой информации. Но насколько я знаю, в рамках фракции есть такая инициатива по прекращению его деятельности".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Появилась информация что во фракции "Слуга народа" собирают подписи за приостановление членства во фракции народного депутата Алексея Ковалева, вернувшегося на временно оккупированную армией РФ территорию Херсона.
  • О возвращении в город Голая Пристань Херсонской области, который является частью мажоритарного округа, по которому Ковалев избрался в Верховную Раду (округ № 186 – ред.) и где живет, депутат сначала сообщил на своей странице в Facebook 7 апреля. Впоследствии, в комментарии "Схемам" депутат объяснил, что решил вернуться "из-за избирателей и собственного бизнеса".
  • В конце 2021 стало известно, что депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у экс-нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал".

Темы: Слуга народаВерховная РадаКовалёввойна
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