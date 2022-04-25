В Раде не понимают, где находится депутат "Слуги народа" и владелец "4 канала"

В Верховной Раде не знают, где находится и чем занимается член фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев, который в 2021 году приобрел "4 канал".

Источник: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Детали: В соцсетях Ковалев пишет посты, где сообщает, что все время находится на временно оккупированной территории Херсонской области. Поэтому народный депутат совсем не посещает заседания Рады.

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Прямая речь Стефанчука: "Из того, что знаю я, инициируется вопрос о приостановлении им деятельности в рамках фракции "Слуга народа", потому что никто не может понять, где он находится, чем занимается, какую деятельность проводит, какие комментарии дает, идействительно ли он пользуется своими средствами мобильной связи и социальными сетями.

У нас нет такой информации. Но насколько я знаю, в рамках фракции есть такая инициатива по прекращению его деятельности".

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