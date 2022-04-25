Маріупольська міськрада наполягає, що росіяни виказали факт масових поховань

У Маріупольській міській раді переконані, що російські пропагандисти несвідомо зробили "викривальний репортаж", який, на думку міськради, навпаки свідчить про масові поховання мирних мешканців у братських могилах у Мангуші.

Джерело: Маріупольська міська рада

Дослівно: "Враховуючи інформацію від очевидців про характер та масштаби захоронень впродовж квітня, підтверджуємо попередню оцінку – в Мангуші поховали від 3 до 9 тисяч маріупольців".

Деталі: На братську могилу поблизу Мангуша приїхали співробітники пропагандистського телеканалу держави-окупанта Russia Today. На місці вони зняли "репортаж" з місця поховань мирних людей, що нібито "братської могили тут немає".

Російський пропагандист розповідає, що нібито на дерев’яних табличках, установлених на могилах, є прізвища й імена похованих. Мовляв, над ямами встановлені таблички з іменами, або, в разі неможливості впізнати тіло, написи про вік і стать.

На самих кадрах видно позначення на більшості таблиць, на кшталт "35-45 л.", "72-75 л." або "50-60 л.", а також "н/ж" або "н/м". Імовірно, це може бути скороченням російською мовою "35-45 лет" та "неопознанный мужчина" або "неопознанная женщина". На кадрах пропагандистів видно сотні таких таблиць.

Із "репортажу" російських пропагандистів неможливо встановити, чи дійсно ці могили розташовані в Мангуші. Також неможливо визначити, коли були встановлені таблички.

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Співробітники Маріупольської міськради переконані, що ці таблички не вказують на одиночні могили, а саме свідчать про масові поховання. Чиновники міськради нібито встановили з відео RT, що в кадр попали поховання щонайменше 268 людей.

Пропагандисти знімали на камеру лише один такий сектор з подібними табличками. Однак, на супутникових знімках від 9 квітня із цвинтаря Мангуша видно чотири таких сектори.

Скриншот репортажу RT (угорі) і супутниковий знімок поля поблизу Мангуша з братськими могилами від 9 квітня (внизу)

скриншот: Маріупольська міська рада

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