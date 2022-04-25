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Маріупольська міськрада наполягає, що росіяни виказали факт масових поховань

Денис КарловськийПонеділок, 25 квітня 2022, 15:47
Маріупольська міськрада наполягає, що росіяни виказали факт масових поховань
Скриншот репортажу Rt

У Маріупольській міській раді переконані, що російські пропагандисти несвідомо зробили "викривальний репортаж", який, на думку міськради, навпаки свідчить про масові поховання мирних мешканців у братських могилах у Мангуші.

Джерело: Маріупольська міська рада

Дослівно: "Враховуючи інформацію від очевидців про характер та масштаби захоронень впродовж квітня, підтверджуємо попередню оцінку – в Мангуші поховали від 3 до 9 тисяч маріупольців".

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Деталі: На братську могилу поблизу Мангуша приїхали співробітники пропагандистського телеканалу держави-окупанта Russia Today. На місці вони зняли "репортаж" з місця поховань мирних людей, що нібито "братської могили тут немає".

Російський пропагандист розповідає, що нібито на дерев’яних табличках, установлених на могилах, є прізвища й імена похованих. Мовляв, над ямами встановлені таблички з іменами, або, в разі неможливості впізнати тіло, написи про вік і стать.

На самих кадрах видно позначення на більшості таблиць, на кшталт "35-45 л.", "72-75 л." або "50-60 л.", а також "н/ж" або "н/м". Імовірно, це може бути скороченням російською мовою "35-45 лет" та "неопознанный мужчина" або "неопознанная женщина". На кадрах пропагандистів видно сотні таких таблиць.

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Із "репортажу" російських пропагандистів неможливо встановити, чи дійсно ці могили розташовані в Мангуші. Також неможливо визначити, коли були встановлені таблички.

Співробітники Маріупольської міськради переконані, що ці таблички не вказують на одиночні могили, а саме свідчать про масові поховання. Чиновники міськради нібито встановили з відео RT, що в кадр потрапили поховання щонайменше 268 людей.

Пропагандисти знімали на камеру лише один такий сектор з подібними табличками. Однак, на супутникових знімках від 9 квітня із цвинтаря Мангуша видно чотири таких сектори. 

 Скриншот репортажу RT (угорі) і супутниковий знімок поля поблизу Мангуша з братськими могилами від 9 квітня (внизу)

Скриншот репортажу RT (угорі) і супутниковий знімок поля поблизу Мангуша з братськими могилами від 9 квітня (внизу)
скриншот: Маріупольська міська рада

Передісторія:

  • Супутники Maxar Technologies зафіксували появу траншей завдовжки 300 метрів наприкінці березня на полі поблизу Мангуша н, куди окупанти вивозили тіла вбитих маріупольців.
  • У Маріупольській міськраді вирахували, що в такі траншеї можуть бути поховані до 9 тисяч людей.
  • Подібну братську могилу з супутників зафіксували у селищі Виноградне неподалік від Маріуполя.

УП, виправлено 17:00
Теми: Маріупольокупаціяпропаганда
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