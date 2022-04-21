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Із супутника зафіксували братську могилу маріупольців у Мангуші завдовжки 300 метрів

Четвер, 21 квітня 2022, 18:41
Траншея в Мангуші, яка вірогідно є масовим похованням маріупольців, 9 квітня. фото: maxar technologies/схеми/радіо свобода

Журналісти дістали супутникові знімки братської могили в Мангуші, в якій російські окупанти поховали загиблих маріупольців.

Джерело: "Схеми" з посиланням на супутникові знімки Maxar Technologies і слова радника мера Маріуполя Петра Андрющенка

Деталі: На знімках із супутника видно появу траншеї завдовжки 300 метрів наприкінці березня поблизу села Мангуш.

23 березня на супутнику траншеї не було, а 29 березня вже з’явились перші візуальні ознаки масового поховання. 

Порівняння знімків поля поблизу Мангуша за 23 і 29 березня: на другому знімку з'явилась траншея
Порівняння знімків поля поблизу Мангуша за 23 і 29 березня: на другому знімку з'явилась траншея
Фото: Maxar Technologies/Схеми/радіо свобода

9 квітня супутник зафіксував, що земля в траншеї була частково прикопана, а сама довжина збільшилась.

Андрющенко розповів журналістам, що російські окупанти збирають тіла загиблих маріупольців з вулиць, і завозять до промзон до великих холодильних камер. Потім їх пакують у пакети і кидають у братські могили за містом.

Пряма мова Андрющенка: "Я так розумію, що вони масово саме туди звозять. Вже тепло – і ви розумієте, що з трупами… Почати (транспортування – ред.) вони повинні були з кінця березня.

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Скільки і як їх порахувати – ми не знаємо. Там тисячі мають бути… Але нарешті ми з’ясували, куди вивозять хоча б частину загиблих з Маріуполя".

Деталі: "Схеми" наголошують, що довжина братської могили біля церкви в Бучі – 14 метрів, тоді як масове поховання маріупольців у Мангуші простягається на 300 метрів. У цьому масовому похованні в Бучі знайшли тіла 70 людей.

Передісторія:

  • Андрющенко повідомив, що тіла загиблих маріупольців масово завозять у братські могили за містом, зокрема в Мангуш. 
  • 19 квітня стало відомо, що російські окупанти у Маріуполі намагаються "легалізувати" захоронення тіл мирних жителів, збирають дані про загиблих і зниклих маріупольців, також вони контролюють у соцмережах групи з пошуку рідних. 
  • Станом на другу половину дня 21 квітня, російські окупанти продовжували бомбардувати та обстрілювати територію "Азовсталі" в Маріуполі, де переховуються захисники та цивільні.
  • У підвалах Маріуполя 20 квітня померла від виснаження 91-річна єврейка, яка пережила нацистську окупацію в часи Другої світової війни.
  • Російські окупанти примушують цивільне населення під загрозою розстрілу  носити білі стрічки на рукавах так само, як і вони. Таким чином росіяни намагаються спровокувати українців розстрілювати цивільних у Маріуполі.

Теми: МаріупольокупаціявійнаРосія
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