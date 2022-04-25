Мариупольский горсовет настаивает, что россияне выдали факт массовых захоронений

В Мариупольском городском совете убеждены, что российские пропагандисты неосознанно сделали "опровергающий репортаж", который, по мнению горсовета, наоборот свидетельствует о массовых захоронениях мирных жителей в братских могилах в Мангуше.

Источник: Мариупольский городской совет

Дословно: "Учитывая информацию очевидцев о характере и масштабах захоронений в течение апреля, подтверждаем предварительную оценку - в Мангуше похоронили от 3 до 9 тысяч мариупольцев".

Детали: На братскую могилу близ Мангуша приехали сотрудники пропагандистского телеканала государства-оккупанта Russia Today. На месте они сняли "репортаж" с места захоронений мирных людей, что якобы "братской могилы здесь нет".

Российский пропагандист рассказывает, что якобы на деревянных табличках, установленных на могилах, есть фамилии и имена похороненных. Дескать, над ямами установлены таблички с именами, или, в случае невозможности опознать личность погибшего, надписи о возрасте и поле человека.

На самих кадрах видны обозначения на большинстве таблиц, например, "35-45 л.", "72-75 л." или "50-60 л.", а также "н/ж" или "н/м". Вероятно, это может быть сокращением на русском языке "35-45 лет" и "неопознанный мужчина" или "неопознанная женщина". На кадрах пропагандистов видны сотни таких таблиц.

Из "репортажа" российских пропагандистов невозможно установить, действительно ли эти могилы расположены в Мангуше. Также невозможно определить когда были установлены таблички.

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Сотрудники Мариупольского горсовета убеждены, что эти таблички не указывают на одиночные могилы, а именно свидетельствуют о массовых захоронениях. Чиновники горсовета якобы установили из видео RT, что в кадр попали захоронения не менее 268 человек.

Пропагандисты снимали на камеру только один сектор с подобными табличками. Однако на спутниковых снимках от 9 апреля с кладбища Мангуша видны четыре таких сектора.

Скриншот репортажа RT, на котором виден сектор с вышеупомянутыми табличками о массовом захоронении гражданских лиц скриншот: мариупольский горсовет

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