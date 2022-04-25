Супутник зафіксував третє масове поховання біля Маріуполя

Супутники зафіксували появу третього масового поховання цивільного населення в передмістях Маріуполя.

Джерело: проєкт "Схеми" від "Радіо Свобода" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs

Деталі: У селищі Старий Крим за 5 кілометрів від Маріуполя супутники зафіксували появу траншей завдовжки понад 200 метрів, що, ймовірно, можуть бути черговим місцем масового поховання вбитих маріупольців.

На знімку від 24 березня помітили появу траншеї завдовжки 60-70 метрів на цвинтарі поблизу Старого Криму.

Супутниковий знімок цвинтаря біля Старого Криму 24 березня фото: planet labs inc

Далі, на супутниковому знімку від 7 квітня видно, що траншеї стали довшими, а частина, яка була викопана раніше – вже закопана.

Зрештою, журналісти дістали знімки від 24 квітня – через місяць від першого знімку, де з’явились нові траншеї. Загальна протяжність могили масового поховання сягає більше 200 метрів.

Порівняння супутникових знімків цвинтаря в Старому Криму від 24 березня (ліворуч) і 24 квітня (праворуч) ФОТО: PLANET LABS INC

Мер Маріуполя Вадим Бойченко підтвердив у коментарі "Схемам", що російські окупанти ховають загиблих маріупольців масово в таких траншеях, зокрема в Старому Криму.

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Пряма мова Бойченка: "Нам відомо про ці братські могили, бо ці фашисти – і в мене немає інших слів – залучають для поховання місцеве населення, за їжу.

Вони нам і повідомили, що треба "трудогодини" напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду… Зараз у Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тому люди вимушені це робити".

Деталі: Старий Крим перебуває в 5 кілометрах від Маріуполя. Російські окупанти захопили селище 10 березня.

Відстань від центру Маріуполя до Старокримського кладовища Мапа: google maps

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