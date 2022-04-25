Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Супутник зафіксував третє масове поховання біля Маріуполя

Денис КарловськийПонеділок, 25 квітня 2022, 18:25
Знищена вулиця в Маріуполі 22 квітня. фото ілюстративне: anadolu agency via getty images

Супутники зафіксували появу третього масового поховання цивільного населення в передмістях Маріуполя.

Джерело: проєкт "Схеми" від "Радіо Свобода" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs

Деталі: У селищі Старий Крим за 5 кілометрів від Маріуполя супутники зафіксували появу траншей завдовжки понад 200 метрів, що, ймовірно, можуть бути черговим місцем масового поховання вбитих маріупольців.

На знімку від 24 березня помітили появу траншеї завдовжки 60-70 метрів на цвинтарі поблизу Старого Криму.

супутниковий знімок цвинтаря біля старого криму 24 березня
Супутниковий знімок цвинтаря біля Старого Криму 24 березня
фото: planet labs inc

Далі, на супутниковому знімку від 7 квітня видно, що траншеї стали довшими, а частина, яка була викопана раніше – вже закопана.

Зрештою, журналісти дістали знімки від 24 квітня – через місяць від першого знімку, де з’явились нові траншеї. Загальна протяжність могили масового поховання сягає більше 200 метрів.

Порівняння супутникових знімків цвинтаря в Старому Криму від 24 березня (ліворуч) і 24 квітня (праворуч)
Порівняння супутникових знімків цвинтаря в Старому Криму від 24 березня (ліворуч) і 24 квітня (праворуч)
ФОТО: PLANET LABS INC

Мер Маріуполя Вадим Бойченко підтвердив у коментарі "Схемам", що російські окупанти ховають загиблих маріупольців масово в таких траншеях, зокрема в Старому Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Бойченка: "Нам відомо про ці братські могили, бо ці фашисти – і в мене немає інших слів – залучають для поховання місцеве населення, за їжу. 

Вони нам і повідомили, що треба "трудогодини" напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду… Зараз у Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тому люди вимушені це робити".

Деталі: Старий Крим перебуває в 5 кілометрах від Маріуполя. Російські окупанти захопили селище 10 березня.

Відстань від центру Маріуполя до Старокримського кладовища
Відстань від центру Маріуполя до Старокримського кладовища
Мапа: google maps

Передісторія:

  • Супутники Maxar Technologies зафіксували появу траншей завдовжки 300 метрів наприкінці березня на полі поблизу Мангуша, куди окупанти вивозили тіла вбитих маріупольців.
  • У Маріупольській міськраді вирахували, що в таких траншеях можуть бути поховані до 9 тисяч людей.
  • Подібну братську могилу з супутників зафіксували у селищі Виноградне неподалік від Маріуполя.

Теми: МаріупольокупаціяРосія
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: На Херсонщині ЗСУ знищили 70 окупантів і склад з боєприпасами

Британія на рік раніше скасувала всі мита на експорт з України

В уряді Грузії закликали Україну забути про образи

Лавров натякнув, що війна закінчиться підписанням договору, але є умова

Ілон Маск купує Twitter за 44 мільярди доларів

відеоВ Ірпені мародери кинули гранату в мешканок, одна в критичному стані

Усі новини...
Маріуполь
У Маріуполі орудує "міліція ДНР", колишніх міліціонерів кличуть у відділки
Маріупольська міськрада наполягає, що росіяни виказали факт масових поховань
У Маріуполі жителів депортують до Росії і зганяють до порту – радник мера
Останні новини
08:40
Кількість загиблих від рук росіян українських дітей зросла до 217
08:12
Луганщина: За добу було 17 обстрілів з боку росіян
08:06
Росія може напасти на Запоріжжя з півдня, ЗСУ готуються – розвідка Британії
07:51
Держдеп США підтримав продаж боєприпасів для України 
07:51
Білий дім не виключає санкцій проти Кабаєвої
07:22
Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю – ОВА
07:00
Зведення Генштабу: На Херсонщині ЗСУ знищили 70 окупантів і склад з боєприпасами
06:20
Донецька область: Є ймовірність російської провокації на Карлівському водосховищі — РНБО
05:53
оновленоУ Росії заявляють, що Україна обстріляла два села в Бєлгородській області
05:30
Партія Макрона може виграти й парламентські вибори – опитування
Усі новини...