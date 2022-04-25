Супутник зафіксував третє масове поховання біля Маріуполя

Супутники зафіксували появу третього масового поховання цивільного населення в передмістях Маріуполя.

Джерело: проєкт "Схеми" від "Радіо Свобода" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs

Деталі: У селищі Старий Крим за 5 кілометрів від Маріуполя супутники зафіксували появу траншей завдовжки понад 200 метрів, що, ймовірно, можуть бути черговим місцем масового поховання вбитих маріупольців.

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На знімку від 24 березня помітили появу траншеї завдовжки 60-70 метрів на цвинтарі поблизу Старого Криму.

Супутниковий знімок цвинтаря біля Старого Криму 24 березня фото: planet labs inc

Далі, на супутниковому знімку від 7 квітня видно, що траншеї стали довшими, а частина, яка була викопана раніше – вже закопана.

Зрештою, журналісти дістали знімки від 24 квітня – через місяць від першого знімку, де з’явились нові траншеї. Загальна протяжність могили масового поховання сягає більше 200 метрів.

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Порівняння супутникових знімків цвинтаря в Старому Криму від 24 березня (ліворуч) і 24 квітня (праворуч) ФОТО: PLANET LABS INC

Мер Маріуполя Вадим Бойченко підтвердив у коментарі "Схемам", що російські окупанти ховають загиблих маріупольців масово в таких траншеях, зокрема в Старому Криму.

Пряма мова Бойченка: "Нам відомо про ці братські могили, бо ці фашисти – і в мене немає інших слів – залучають для поховання місцеве населення, за їжу.

Вони нам і повідомили, що треба "трудогодини" напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду… Зараз у Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тому люди вимушені це робити".

Деталі: Старий Крим перебуває в 5 кілометрах від Маріуполя. Російські окупанти захопили селище 10 березня.

Відстань від центру Маріуполя до Старокримського кладовища Мапа: google maps

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