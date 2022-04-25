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Спутник зафиксировал третье массовое захоронение у Мариуполя

Денис КарловскийПонедельник, 25 апреля 2022, 18:25

Спутники зафиксировали появление третьего массового захоронения гражданского населения в пригородах Мариуполя.

Источник: проект "Схемы" от "Радио Свобода" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs

Детали: В поселке Старый Крым в 5 километрах от Мариуполя спутники зафиксировали появление траншей длиной более 200 метров, которые, вероятно, могут быть очередным местом массового захоронения убитых мариупольцев.

На снимке от 24 марта было замечено появление траншеи длиной 60-70 метров на кладбище близ Старого Крыма.

супутниковий знімок цвинтаря біля старого криму 24 березня
Спутниковый снимок кладбища возле Старого Крыма 24 марта
фото: planet labs inc

Далее, на спутниковом снимке от 7 апреля видно, что траншеи стали длиннее, а часть, которая была выкопана раньше – уже закопана.

В итоге, журналисты получили снимки от 24 апреля – через месяц после первых снимков кладбища, где появились новые траншеи. Общая протяженность могилы массового захоронения составляла в конце апреля уже более 200 метров.

Порівняння супутникових знімків цвинтаря в Старому Криму від 24 березня (ліворуч) і 24 квітня (праворуч)
Сравнение спутниковых снимков кладбища в Старом Крыму 24 марта (слева) и 24 апреля (справа)
ФОТО: PLANET LABS INC

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подтвердил в комментарии "Схемам", что российские оккупанты хоронят погибших мариупольцев массово в таких траншеях, в частности в Старом Крыму.

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Прямая речь Бойченко: "Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население за еду.

Они нам и сообщили, что нужно "трудочас" наработать, чтобы тебе дали еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать".

Детали: Старый Крым находится в 5 километрах от Мариуполя. Российские оккупанты захватили поселок 10 марта.

Расстояние от центра Мариуполя до кладбища под Старым Крымом
Расстояние от центра Мариуполя до кладбища под Старым Крымом
карта: google maps

Предыстория:

  • Спутники Maxar Technologies зафиксировали появление траншей длиной 300 метров в конце марта на поле близ Мангуша, куда оккупанты вывозили тела убитых мариупольцев.
  • В Мариупольском горсовете высчитали, что в таких траншеях могут быть похоронены до 9 тысяч человек.
  • Подобную братскую могилу со спутников зафиксировали в поселке Виноградное неподалеку от Мариуполя.

Темы: МариупольоккупацияРосcия
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