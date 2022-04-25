Спутник зафиксировал третье массовое захоронение у Мариуполя

Спутники зафиксировали появление третьего массового захоронения гражданского населения в пригородах Мариуполя.

Источник: проект "Схемы" от "Радио Свобода" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs

Детали: В поселке Старый Крым в 5 километрах от Мариуполя спутники зафиксировали появление траншей длиной более 200 метров, которые, вероятно, могут быть очередным местом массового захоронения убитых мариупольцев.

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На снимке от 24 марта было замечено появление траншеи длиной 60-70 метров на кладбище близ Старого Крыма.

Спутниковый снимок кладбища возле Старого Крыма 24 марта фото: planet labs inc

Далее, на спутниковом снимке от 7 апреля видно, что траншеи стали длиннее, а часть, которая была выкопана раньше – уже закопана.

В итоге, журналисты получили снимки от 24 апреля – через месяц после первых снимков кладбища, где появились новые траншеи. Общая протяженность могилы массового захоронения составляла в конце апреля уже более 200 метров.

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Сравнение спутниковых снимков кладбища в Старом Крыму 24 марта (слева) и 24 апреля (справа) ФОТО: PLANET LABS INC

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подтвердил в комментарии "Схемам", что российские оккупанты хоронят погибших мариупольцев массово в таких траншеях, в частности в Старом Крыму.

Прямая речь Бойченко: "Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население за еду.

Они нам и сообщили, что нужно "трудочас" наработать, чтобы тебе дали еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать".

Детали: Старый Крым находится в 5 километрах от Мариуполя. Российские оккупанты захватили поселок 10 марта.

Расстояние от центра Мариуполя до кладбища под Старым Крымом карта: google maps

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