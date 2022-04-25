Харків: росіяни розбомбили приватний будинок, поранивши жінку та її сина

Росіяни частково зруйнували будинок у Харкові з артилерії, поранивши жінку та її сина.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Внаслідок обстрілу російських окупантів поранення в себе вдома отримали жінка та її син.

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Російські снаряди частково зруйнували їх приватний будинок у Слобідському районі Харкова.

фото: харківська обласна прокуратура

Передісторія:

Від самого ранку 25 квітня російські окупанти обстрілювали північні райони Харківщини, зокрема Дергачівську громаду. Троє людей загинуло від обстрілів.

25 квітня українські захисники збили ворожий Су-34 в небі над Балаклією.

На Великдень 24 квітня окупанти вбили 2 і поранили ще 14 мирних мешканців на Харківщині.