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Харків: росіяни розбомбили приватний будинок, поранивши жінку та її сина

Денис КарловськийПонеділок, 25 квітня 2022, 21:12
обстріляний росіянами будинок у харкові. фото: харківська обласна прокуратура

Росіяни частково зруйнували будинок у Харкові з артилерії, поранивши жінку та її сина.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Внаслідок обстрілу російських окупантів поранення в себе вдома отримали жінка та її син.

Російські снаряди частково зруйнували їх приватний будинок у Слобідському районі Харкова.

 
фото: харківська обласна прокуратура

Передісторія:

  • Від самого ранку 25 квітня російські окупанти обстрілювали північні райони Харківщини, зокрема Дергачівську громаду. Троє людей загинуло від обстрілів.
  • 25 квітня українські захисники збили ворожий Су-34 в небі над Балаклією.
  • На Великдень 24 квітня окупанти вбили 2 і поранили ще 14 мирних мешканців на Харківщині.

Теми: Харківобстріл
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