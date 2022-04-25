Харьков: россияне разбомбили частный дом, ранив женщину и ее сына
Понедельник, 25 апреля 2022, 21:12
Россияне частично разрушили дом в Харькове из артиллерии, ранив женщину и ее сына.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: В результате обстрела российских коккупантов ранения у себя дома получили женщина и ее сын.
Российские снаряды частично разрушили их частной дом в Слободском районе Харькова.
Предыстория:
- С самого утра 25 апреля российские захватчики обстреливали северные районы Харьковской области, в частности Дергачевскую громаду Три человека погибли от обстрелов.
- 25 апреля украинские защитники сбили вражеский Су-34 в небе над Балаклеей.
- На Пасху 24 апреля оккупанты убили 2 и ранили еще 14 мирных жителей Харьковской области.