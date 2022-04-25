Харьков: россияне разбомбили частный дом, ранив женщину и ее сына

Россияне частично разрушили дом в Харькове из артиллерии, ранив женщину и ее сына.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: В результате обстрела российских коккупантов ранения у себя дома получили женщина и ее сын.

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Российские снаряды частично разрушили их частной дом в Слободском районе Харькова.

фото: харьковская областная прокуратура

Предыстория:

С самого утра 25 апреля российские захватчики обстреливали северные районы Харьковской области, в частности Дергачевскую громаду Три человека погибли от обстрелов.

25 апреля украинские защитники сбили вражеский Су-34 в небе над Балаклеей.

На Пасху 24 апреля оккупанты убили 2 и ранили еще 14 мирных жителей Харьковской области.