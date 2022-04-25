Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьков: россияне разбомбили частный дом, ранив женщину и ее сына

Денис КарловскийПонедельник, 25 апреля 2022, 21:12
Харьков: россияне разбомбили частный дом, ранив женщину и ее сына
обстрелянный россиянами дом в харькове. фото: харьковская областная прокуратура

Россияне частично разрушили дом в Харькове из артиллерии, ранив женщину и ее сына.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: В результате обстрела российских коккупантов ранения у себя дома получили женщина и ее сын.

Реклама:

Российские снаряды частично разрушили их частной дом в Слободском районе Харькова.

 
фото: харьковская областная прокуратура

Предыстория:

  • С самого утра 25 апреля российские захватчики обстреливали северные районы Харьковской области, в частности Дергачевскую громаду Три человека погибли от обстрелов.
  • 25 апреля украинские защитники сбили вражеский Су-34 в небе над Балаклеей.
  • На Пасху 24 апреля оккупанты убили 2 и ранили еще 14 мирных жителей Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: