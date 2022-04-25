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Харьков: россияне разбомбили частный дом, ранив женщину и ее сына

Денис КарловскийПонедельник, 25 апреля 2022, 21:12
обстрелянный россиянами дом в харькове. фото: харьковская областная прокуратура

Россияне частично разрушили дом в Харькове из артиллерии, ранив женщину и ее сына.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: В результате обстрела российских коккупантов ранения у себя дома получили женщина и ее сын.

Российские снаряды частично разрушили их частной дом в Слободском районе Харькова.

 
фото: харьковская областная прокуратура

Предыстория:

  • С самого утра 25 апреля российские захватчики обстреливали северные районы Харьковской области, в частности Дергачевскую громаду Три человека погибли от обстрелов.
  • 25 апреля украинские защитники сбили вражеский Су-34 в небе над Балаклеей.
  • На Пасху 24 апреля оккупанты убили 2 и ранили еще 14 мирных жителей Харьковской области.

Темы: Харьковобстрел
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