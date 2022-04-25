Зеленський і Макрон поговорили неформально після його перемоги на виборах
Понеділок, 25 квітня 2022, 22:10
Президент України Володимир Зеленський провів неофіційну телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном після його перемоги на виборах 24 квітня.
Джерело: речник Зеленського Сергій Никифоров в ефірі всеукраїнського телемарафону
Пряма мова Никифорова: "Зідзвонювався. Але ця розмова була приватною, не офіційною. Ми про неї не повідомляли.
Але вони справді поговорили, президент привітав другого президента, переобраного з перемогою на виборах".
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Передісторія:
- 24 квітня Макрон переобрався на другий президентський термін із 58,54% голосів виборців.
- На twitter-сторінці Зеленського було оприлюднене офіційне привітання Макрона з перемогою на виборах. Український президент висловив надію, що вони крокують разом до нових перемог.
- Соратники Макрона після його перемоги на виборах натякнули, що слід чекати на посилення санкційного тиску на Росію з боку Франції.
- Перед виборами Макрон сказав, що він призупинив телефонні розмови з Путіним після викриття масштабів звірств російських окупантів у Бучі.
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