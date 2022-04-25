Зеленський і Макрон поговорили неформально після його перемоги на виборах

зустріч макрона і зеленського в києві 8 лютого 2022 року. фото: пресслужба офісу президента україни

Президент України Володимир Зеленський провів неофіційну телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном після його перемоги на виборах 24 квітня.

Джерело: речник Зеленського Сергій Никифоров в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Никифорова: "Зідзвонювався. Але ця розмова була приватною, не офіційною. Ми про неї не повідомляли.

Але вони справді поговорили, президент привітав другого президента, переобраного з перемогою на виборах".

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Передісторія:

24 квітня Макрон переобрався на другий президентський термін із 58,54% голосів виборців.

На twitter-сторінці Зеленського було оприлюднене офіційне привітання Макрона з перемогою на виборах. Український президент висловив надію, що вони крокують разом до нових перемог.

Соратники Макрона після його перемоги на виборах натякнули , що слід чекати на посилення санкційного тиску на Росію з боку Франції.

Перед виборами Макрон сказав, що він призупинив телефонні розмови з Путіним після викриття масштабів звірств російських окупантів у Бучі.