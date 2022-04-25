Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський і Макрон поговорили неформально після його перемоги на виборах

Денис КарловськийПонеділок, 25 квітня 2022, 22:10
Зеленський і Макрон поговорили неформально після його перемоги на виборах
зустріч макрона і зеленського в києві 8 лютого 2022 року. фото: пресслужба офісу президента україни

Президент України Володимир Зеленський провів неофіційну телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном після його перемоги на виборах 24 квітня.

Джерело: речник Зеленського Сергій Никифоров в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Никифорова: "Зідзвонювався. Але ця розмова була приватною, не офіційною. Ми про неї не повідомляли. 

Реклама:

Але вони справді поговорили, президент привітав другого президента, переобраного з перемогою на виборах".

Читайте також: Тріумф Макрона: яких змін у політиці Франції варто чекати Україні після виборів

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 24 квітня Макрон переобрався на другий президентський термін із 58,54% голосів виборців.
  • На twitter-сторінці Зеленського було оприлюднене офіційне привітання Макрона з перемогою на виборах. Український президент висловив надію, що вони крокують разом до нових перемог.
  • Соратники Макрона після його перемоги на виборах натякнули, що слід чекати на посилення санкційного тиску на Росію з боку Франції.
  • Перед виборами Макрон сказав, що він призупинив телефонні розмови з Путіним після викриття масштабів звірств російських окупантів у Бучі.

Теми: ЗеленськийМакронФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
Усі новини...
Реклама: