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Зеленський і Макрон поговорили неформально після його перемоги на виборах

Денис КарловськийПонеділок, 25 квітня 2022, 22:10
зустріч макрона і зеленського в києві 8 лютого 2022 року. фото: пресслужба офісу президента україни

Президент України Володимир Зеленський провів неофіційну телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном після його перемоги на виборах 24 квітня.

Джерело: речник Зеленського Сергій Никифоров в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Никифорова: "Зідзвонювався. Але ця розмова була приватною, не офіційною. Ми про неї не повідомляли. 

Але вони справді поговорили, президент привітав другого президента, переобраного з перемогою на виборах".

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Передісторія:

  • 24 квітня Макрон переобрався на другий президентський термін із 58,54% голосів виборців.
  • На twitter-сторінці Зеленського було оприлюднене офіційне привітання Макрона з перемогою на виборах. Український президент висловив надію, що вони крокують разом до нових перемог.
  • Соратники Макрона після його перемоги на виборах натякнули, що слід чекати на посилення санкційного тиску на Росію з боку Франції.
  • Перед виборами Макрон сказав, що він призупинив телефонні розмови з Путіним після викриття масштабів звірств російських окупантів у Бучі.

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Теми: ЗеленськийМакронФранція
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