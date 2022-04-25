Зеленский и Макрон побеседовали неформально после его победы на выборах

встреча макрона и зеленского в киеве 8 февраля 2022 года. фото: пресс-служба офиса президента украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел неофициальный телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после его победы на выборах 24 апреля.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Никифорова: "Созванивался. Но этот разговор был частным, не официальным. Мы о нем не сообщали.

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Но они действительно поговорили, президент поздравил другого президента, переизбранного с победой на выборах".

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