Зеленский и Макрон побеседовали неформально после его победы на выборах
Понедельник, 25 апреля 2022, 22:10
Президент Украины Владимир Зеленский провел неофициальный телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после его победы на выборах 24 апреля.
Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в эфире всеукраинского телемарафона
Прямая речь Никифорова: "Созванивался. Но этот разговор был частным, не официальным. Мы о нем не сообщали.
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Но они действительно поговорили, президент поздравил другого президента, переизбранного с победой на выборах".
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Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 24 апреля Макрон переизбрался на второй президентский срок из 58,54% голосов избирателей.
- На twitter-странице Зеленского было обнародовано официальное поздравление Макрона с победой на выборах. Украинский президент выразил надежду, что они шагают вместе к новым победам.
- Соратники Макрона после его победы на выборах намекнули, что следует ожидать усиления санкционного давления на Россию со стороны Франции.
- Перед выборами Макрон сказал, что он приостановил телефонные разговоры с Путиным после разоблачения масштабов зверств российских оккупантов в Буче.