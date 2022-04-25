Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский и Макрон побеседовали неформально после его победы на выборах

Денис КарловскийПонедельник, 25 апреля 2022, 22:10
Зеленский и Макрон побеседовали неформально после его победы на выборах
встреча макрона и зеленского в киеве 8 февраля 2022 года. фото: пресс-служба офиса президента украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел неофициальный телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после его победы на выборах 24 апреля.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Никифорова: "Созванивался. Но этот разговор был частным, не официальным. Мы о нем не сообщали.

Реклама:

Но они действительно поговорили, президент поздравил другого президента, переизбранного с победой на выборах".

Читайте также: Триумф Макрона: каких изменений в политике Франции стоит ожидать Украине после выборов

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 24 апреля Макрон переизбрался на второй президентский срок из 58,54% голосов избирателей.
  • На twitter-странице Зеленского было обнародовано официальное поздравление Макрона с победой на выборах. Украинский президент выразил надежду, что они шагают вместе к новым победам.
  • Соратники Макрона после его победы на выборах намекнули, что следует ожидать усиления санкционного давления на Россию со стороны Франции.
  • Перед выборами Макрон сказал, что он приостановил телефонные разговоры с Путиным после разоблачения масштабов зверств российских оккупантов в Буче.

Темы: ЗеленскийМакронФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: