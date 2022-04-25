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Зеленский и Макрон побеседовали неформально после его победы на выборах

Денис КарловскийПонедельник, 25 апреля 2022, 22:10
встреча макрона и зеленского в киеве 8 февраля 2022 года. фото: пресс-служба офиса президента украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел неофициальный телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после его победы на выборах 24 апреля.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Никифорова: "Созванивался. Но этот разговор был частным, не официальным. Мы о нем не сообщали.

Но они действительно поговорили, президент поздравил другого президента, переизбранного с победой на выборах".

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Предыстория:

  • 24 апреля Макрон переизбрался на второй президентский срок из 58,54% голосов избирателей.
  • На twitter-странице Зеленского было обнародовано официальное поздравление Макрона с победой на выборах. Украинский президент выразил надежду, что они шагают вместе к новым победам.
  • Соратники Макрона после его победы на выборах намекнули, что следует ожидать усиления санкционного давления на Россию со стороны Франции.
  • Перед выборами Макрон сказал, что он приостановил телефонные разговоры с Путиным после разоблачения масштабов зверств российских оккупантов в Буче.

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Темы: ЗеленскийМакронФранция
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