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У Придністров'ї нові вибухи: зруйновані антени, які транслювали радіо РФ – "МВС ПМР"

Роман ПетренкоВівторок, 26 квітня 2022, 10:02

Так зване МВС Придністров'я повідомило, що рано-вранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи: перший о 6:40, другий о 7:05.

Джерело: "МВС Придністров'я"

Деталі: Наголошується, що до місця події негайно було направлено так звані правоохоронці та аварійні служби Придністров'я. "Міліціонери" оточили територію радіотелецентру "Маяк", "сапери Міноборони" розпочали обстеження всіх об'єктів.

За даними на 9 ранку відомо, що з ладу виведено дві найпотужніші антени: одна – мегаватна, друга – напівмегаватна.

Обидві ретранслювали радіо РФ.

Ніхто зі співробітників ПРТЦ та місцевих жителів не постраждав.

 

Що було раніше: В столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР) 25 квітня прогриміла серія вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

Українські розвідники повідомляють, що у невизнаному Придністров'ї ще кілька днів тому почали готуватися до "вибухів", які організовує ФСБ, щоб виправдати війну з Україною чи залучити "ПМР" до бойових дій у війні проти України.  

Теми: Придністров'япровокаціївибухРосія
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