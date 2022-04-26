В Приднестровье новые взрывы: разрушены антенны, транслировавшие радио РФ – "МВД ПМР"

Так называемое МВД Приднестровья сообщило, что ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05.

Источник: "МВД Приднестровья"

Детали: Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно были направлены так называемые правоохранители и аварийные службы Приднестровья. "Милиционеры" оцепили территорию радиотелецентра "‎Маяк", "сапёры Минобороны" начали обследование всех объектов ПРТЦ.

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По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ.

Никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал.

Что было раньше: В столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР) 25 апреля около 17:45 прогремела серия взрывов.

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Украинские разведчики сообщают, что в непризнанном Приднестровье еще несколько дней назад начали готовиться к "взрывам", организуемым ФСБ, чтобы оправдать войну с Украиной или привлечь "ПМР" к боевым действиям.