В Приднестровье новые взрывы: разрушены антенны, транслировавшие радио РФ – "МВД ПМР"
Так называемое МВД Приднестровья сообщило, что ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05.
Источник: "МВД Приднестровья"
Детали: Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно были направлены так называемые правоохранители и аварийные службы Приднестровья. "Милиционеры" оцепили территорию радиотелецентра "Маяк", "сапёры Минобороны" начали обследование всех объектов ПРТЦ.
По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ.
Никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал.
Что было раньше: В столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР) 25 апреля около 17:45 прогремела серия взрывов.
Украинские разведчики сообщают, что в непризнанном Приднестровье еще несколько дней назад начали готовиться к "взрывам", организуемым ФСБ, чтобы оправдать войну с Украиной или привлечь "ПМР" к боевым действиям.