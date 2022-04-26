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У Придністров’ї війська РФ переведені в повну бойову готовність – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоВівторок, 26 квітня 2022, 19:02
Територія Придністров'я (бордовим), deepstatemap.live

У невизнаному Придністров’ї підрозділи оперативної групи російських військ приведені у повну бойову готовність.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "На території Придністровського регіону Республіки Молдова підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність "Повна", силові структури переведені на посилений режим несення служби".

Деталі: На Слобожанському напрямку ворожі угруповання зі складу підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів продовжують частково блокувати Харків та обстрілювати його.

На Ізюмському напрямку частини та підрозділи противника зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій, 68-го армійського корпусу та повітряно-десантних військ, за підтримки артилерії, проводять наступ у напрямку населеного пункту Барвінкове. З метою розвідки позицій українських військ ворог продовжує застосовувати БПЛА у зазначеному районі.

У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області російські окупанти продовжують утримувати польові табори для відновлення боєздатності та підготовки підрозділів. За наявною інформацією, у безпосередній близькості до державного кордону України у цій області перебуває до п’яти батальйонних тактичних груп противника.

На Донецькому напрямку противник веде активні дії практично на всій лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджуються на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар’їнки.

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На Сєверодонецькому напрямку, в рамках перегрупування військ, у напрямку Кремінної окупантами переміщено до танкового батальйону зі складу частин 90-ї танкової дивізії, а також понтонно-мостовий підрозділ зі складу 12-ї окремої інженерної бригади Центрального військового округу.

Для розвитку наступу у напрямку населеного пункту Лиман противник здійснює нарощування угруповання військ.

Російські загарбники не припиняють артилерійські обстріли та авіаційні удари по Маріуполю. Продовжується блокування підрозділів українських військ в районі заводу "Азовсталь".

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати зайнятий рубіж, на окремих напрямках безуспішно намагається покращити тактичне положення, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій. Здійснює обстріли позицій українських військ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.

У Генштабі повідомляють, що загалом угрупування військ ворога ведуть наступальну операцію у Східній операційній зоні. Основною метою залишається оточення і розгром угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Передісторія:

  • 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора. 26 квітня пресслужба самопроголошеного "президента" Придністров'я Вадима Красносельського заявила про третю атаку.
  • У Бюро реінтеграції Молдови після перших вибухів у тираспольському "МДБ" заявили, що це – привід для створення напруженості в придністровському регіоні.
  • Українські розвідники заявили, що керівники "ПМР" та ФСБ РФ готувалися до вибухів за три дні до інциденту і планують продовжити теракти. Мета – втягнути Придністров'я до бойових дій в Україні або для мобілізації солдатів, або для атак із тієї території.
  • Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.
  • Після серії вибухів у невизнаній "Придністровській молдавській республіці" запровадили "червоний рівень терористичної небезпеки".

Теми: Придністров'яЗбройні силивійна
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