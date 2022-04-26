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В Приднестровье войска РФ переведены в полную боевую готовность – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВторник, 26 апреля 2022, 19:02
В Приднестровье войска РФ переведены в полную боевую готовность – сводка Генштаба
Территория Приднестровья (бордовым), deepstatemap.live

В непризнанном Приднестровье подразделения оперативной группы российских войск приведены в полную боевую готовность.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На местности Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность "Полная", силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы".

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Детали: На Слобожанском направлении вражеские группировки из состава подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают частично блокировать и обстреливать Харьков.

На Изюмском направлении части и подразделения противника из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса и воздушно-десантных войск при поддержке артиллерии проводят наступление в направлении населенного пункта Барвенково. В целях разведки позиций украинских войск враг продолжает применять БПЛА в указанном районе.

В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты продолжают удерживать полевые лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений. По имеющейся информации, в непосредственной близости от государственной границы Украины в этой области находится до пяти батальонных тактических групп противника.

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На Донецком направлении противник ведет активные действия практически по всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Северодонецком направлении, в рамках перегруппировки войск, в направлении Кременной оккупантами перемещены в танковый батальон из состава частей 90-й танковой дивизии, а также понтонно-мостовое подразделение из состава 12-й отдельной инженерной бригады Центрального военного округа.

Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман противник осуществляет наращивание группировки войск.

Российские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокировка подразделений украинских войск в районе завода "Азовсталь".

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятый рубеж, в отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, совершенствует инженерное оборудование своих позиций. Осуществляет обстрелы позиций украинских войск.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи усиления охраны участка украинско-белорусской границы.

В Генштабе сообщают, что группировки войск врага ведут наступательную операцию в Восточной операционной зоне. Основной целью остается оцепление и разгром группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Предыстория:

  • 25 апреля днем ​​произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, а на следующий день была взорвана вышка телетранслятора. 26 апреля прессслужба самопровозглашенного "президента" Приднестровья Вадима Красносельского заявила о третьей атаке.
  • В Бюро реинтеграции Молдовы после первых взрывов в тираспольском МГБ заявили, что это – повод для создания напряженности в приднестровском регионе.
  • Украинские разведчики заявили, что руководители "ПМР" и ФСБ РФ готовились к взрывам за три дня до инцидента и планируют продолжить теракты. Цель – вовлечь Приднестровье в боевые действия в Украине либо для мобилизации солдат, либо для атак с той территории.
  • После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.
  • После серии взрывов в непризнанной "Приднестровской молдавской республике" ввели "красный уровень террористической опасности".

Темы: ПриднестровьеВооруженные силывойна
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