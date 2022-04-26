В Приднестровье войска РФ переведены в полную боевую готовность – сводка Генштаба

В непризнанном Приднестровье подразделения оперативной группы российских войск приведены в полную боевую готовность.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На местности Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность "Полная", силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы".

Реклама:

Детали: На Слобожанском направлении вражеские группировки из состава подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают частично блокировать и обстреливать Харьков.

На Изюмском направлении части и подразделения противника из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса и воздушно-десантных войск при поддержке артиллерии проводят наступление в направлении населенного пункта Барвенково. В целях разведки позиций украинских войск враг продолжает применять БПЛА в указанном районе.

В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты продолжают удерживать полевые лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений. По имеющейся информации, в непосредственной близости от государственной границы Украины в этой области находится до пяти батальонных тактических групп противника.

ВИДЕО ДНЯ

На Донецком направлении противник ведет активные действия практически по всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Северодонецком направлении, в рамках перегруппировки войск, в направлении Кременной оккупантами перемещены в танковый батальон из состава частей 90-й танковой дивизии, а также понтонно-мостовое подразделение из состава 12-й отдельной инженерной бригады Центрального военного округа.

Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман противник осуществляет наращивание группировки войск.

Российские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокировка подразделений украинских войск в районе завода "Азовсталь".

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятый рубеж, в отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, совершенствует инженерное оборудование своих позиций. Осуществляет обстрелы позиций украинских войск.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи усиления охраны участка украинско-белорусской границы.

В Генштабе сообщают, что группировки войск врага ведут наступательную операцию в Восточной операционной зоне. Основной целью остается оцепление и разгром группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Предыстория: