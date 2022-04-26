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У невизнаному Придністров'ї запровадили "червоний рівень терористичної небезпеки"

Олена РощінаВівторок, 26 квітня 2022, 11:55

Після серії вибухів у невизнаній "Придністровській молдавській республіці" запровадили "червоний рівень терористичної небезпеки".

Джерело: РИА Новости і Telegram-канал "Новости Приднестровья"

Деталі: "Голова Придністров'я" провів "засідання Радбезу" щодо "терористичних атак проти об'єктів інфраструктури та держустанов".

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"Червоний рівень терористичної небезпеки" передбачає вживання додаткових заходів щодо безпеки, заявив лідер так званої "ПМР" Вадим Красносельський.

Влада невизнаної "республіки" заявила, що у Придністров'ї зафіксовано вже три "теракти": проти будівлі МДБ, військової частини у селі Паркани та вежі радіотелецентру.

"Червоний рівень терористичної небезпеки" встановлено у Придністров'ї на 15 днів.

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На в'їзді до міста Придністров'я буде встановлено блокпости.

"Парад Перемоги" на 9 травня скасовано. Відбудеться лише покладання квітів.

Міські освітні установи до кінця навчального року працюватимуть у віддаленому режимі.

Після серії вибухів співголова Об'єднаної контрольної комісії заявив, що "миротворчі сили" у Придністров'ї повністю контролюють ситуацію в зоні безпеки.

Тим часом президент Молдови Майя Санду скликала засідання Ради безпеки країни через інциденти в Придністров'ї.

А глава комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашніков заявив "Интерфаксу", що "події у Придністров'ї – провокація з метою затягнути Росію глибше у військові дії в регіоні".

Передісторія:

  • 22 квітня заступник командувача Центрального військового округу РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною", щоб забезпечити сухопутні шляхи до окупованого Криму та невизнаного Придністров'я.
  • 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора. 26 квітня пресслужба самопроголошеного "президента" Придністров'я Вадима Красносельського заявила про третю атаку.
  • У Бюро реінтеграції Молдови після перших вибухів у тираспольському "МДБ" заявили, що це – привід для створення напруженості в придністровському регіоні.
  • Українські розвідники заявили, що керівники "ПМР" та ФСБ РФ готувалися до вибухів за три дні до інциденту і планують продовжити теракти. Мета – втягнути Придністров'я до бойових дій в Україні або для мобілізації солдатів, або для атак із тієї території.
  • Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.

УП, оновлено і доповнено
Теми: Придністров'яМолдоваРосіявійна
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