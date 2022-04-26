У невизнаному Придністров'ї запровадили "червоний рівень терористичної небезпеки"

Після серії вибухів у невизнаній "Придністровській молдавській республіці" запровадили "червоний рівень терористичної небезпеки".

Джерело: РИА Новости і Telegram-канал "Новости Приднестровья"

Деталі: "Голова Придністров'я" провів "засідання Радбезу" щодо "терористичних атак проти об'єктів інфраструктури та держустанов".

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"Червоний рівень терористичної небезпеки" передбачає вживання додаткових заходів щодо безпеки, заявив лідер так званої "ПМР" Вадим Красносельський.

Влада невизнаної "республіки" заявила, що у Придністров'ї зафіксовано вже три "теракти": проти будівлі МДБ, військової частини у селі Паркани та вежі радіотелецентру.

"Червоний рівень терористичної небезпеки" встановлено у Придністров'ї на 15 днів.

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На в'їзді до міста Придністров'я буде встановлено блокпости.

"Парад Перемоги" на 9 травня скасовано. Відбудеться лише покладання квітів.

Міські освітні установи до кінця навчального року працюватимуть у віддаленому режимі.

Після серії вибухів співголова Об'єднаної контрольної комісії заявив, що "миротворчі сили" у Придністров'ї повністю контролюють ситуацію в зоні безпеки.

Тим часом президент Молдови Майя Санду скликала засідання Ради безпеки країни через інциденти в Придністров'ї.

А глава комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашніков заявив "Интерфаксу", що "події у Придністров'ї – провокація з метою затягнути Росію глибше у військові дії в регіоні".

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