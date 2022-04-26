У невизнаному Придністров'ї запровадили "червоний рівень терористичної небезпеки"

Після серії вибухів у невизнаній "Придністровській молдавській республіці" запровадили "червоний рівень терористичної небезпеки".

Джерело: РИА Новости і Telegram-канал "Новости Приднестровья"

Деталі: "Голова Придністров'я" провів "засідання Радбезу" щодо "терористичних атак проти об'єктів інфраструктури та держустанов".

"Червоний рівень терористичної небезпеки" передбачає вживання додаткових заходів щодо безпеки, заявив лідер так званої "ПМР" Вадим Красносельський.

Влада невизнаної "республіки" заявила, що у Придністров'ї зафіксовано вже три "теракти": проти будівлі МДБ, військової частини у селі Паркани та вежі радіотелецентру.

"Червоний рівень терористичної небезпеки" встановлено у Придністров'ї на 15 днів.

На в'їзді до міста Придністров'я буде встановлено блокпости.

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"Парад Перемоги" на 9 травня скасовано. Відбудеться лише покладання квітів.

Міські освітні установи до кінця навчального року працюватимуть у віддаленому режимі.

Після серії вибухів співголова Об'єднаної контрольної комісії заявив, що "миротворчі сили" у Придністров'ї повністю контролюють ситуацію в зоні безпеки.

Тим часом президент Молдови Майя Санду скликала засідання Ради безпеки країни через інциденти в Придністров'ї.

А глава комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашніков заявив "Интерфаксу", що "події у Придністров'ї – провокація з метою затягнути Росію глибше у військові дії в регіоні".

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