Ударом по мосту РФ намагається відрізати частину Одещини – голова ОВА

Голова Одеської ОВА Максим Марченко вважає, що ударом по мосту через Дністровський лиман у Затоці Росія намагалася відрізати частину Одещини та створити напруженість на фоні подій у невизнаному Придністров’ї.

Джерело: Марченко у відеозверненні в Telegram

Пряма мова: "Сьогодні противник наніс удар по області трьома ракетами. Одна з них влучила в міст через Білгород-Дністровський лиман, інша впала неподалік, а третя впала у воду. Дякувати Богу, постраждалих немає.

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Своїми діями ворог намагається відрізати частину Одеської області та створити напруженість на фоні подій у Придністров’ї".

Деталі: Марченко попросив не піддаватись на жодні можливі провокації росіян та спроби залякати мешканців Одещини подібними терористичними актами.

Він повідомив, що наразі ведуться ремонтні роботи пошкодженого залізничного полотна.

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Рух транспорту через міст відновлено та здійснюється по одній смузі в обидві сторони.

Що передувало: У вівторок російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Пізніше його відкрили для реверсного проїзду.