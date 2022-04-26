Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ударом по мосту РФ намагається відрізати частину Одещини – голова ОВА

Катерина ТищенкоВівторок, 26 квітня 2022, 20:37
Ударом по мосту РФ намагається відрізати частину Одещини – голова ОВА

Голова Одеської ОВА Максим Марченко вважає, що ударом по мосту через Дністровський лиман у Затоці Росія намагалася відрізати частину Одещини та створити напруженість на фоні подій у невизнаному Придністров’ї.

Джерело: Марченко у відеозверненні в Telegram

Пряма мова: "Сьогодні противник наніс удар по області трьома ракетами. Одна з них влучила в міст через Білгород-Дністровський лиман, інша впала неподалік, а третя впала у воду. Дякувати Богу, постраждалих немає.

Реклама:

Своїми діями ворог намагається відрізати частину Одеської області та створити напруженість на фоні подій у Придністров’ї".

Деталі: Марченко попросив не піддаватись на жодні можливі провокації росіян та спроби залякати мешканців Одещини подібними терористичними актами.

Він повідомив, що наразі ведуться ремонтні роботи пошкодженого залізничного полотна.

ВІДЕО ДНЯ

Рух транспорту через міст відновлено та здійснюється по одній смузі в обидві сторони.

Що передувало: У вівторок російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Пізніше його відкрили для реверсного проїзду.

Теми: Одеська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Одеська область
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заступника одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Повітряні сили вночі знищили всі чотири ракети, які атакували Одещину
Останні новини
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
Усі новини...
Реклама: