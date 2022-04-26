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Ударом по мосту РФ намагається відрізати частину Одещини – голова ОВА

Катерина ТищенкоВівторок, 26 квітня 2022, 20:37

Голова Одеської ОВА Максим Марченко вважає, що ударом по мосту через Дністровський лиман у Затоці Росія намагалася відрізати частину Одещини та створити напруженість на фоні подій у невизнаному Придністров’ї.

Джерело: Марченко у відеозверненні в Telegram

Пряма мова: "Сьогодні противник наніс удар по області трьома ракетами. Одна з них влучила в міст через Білгород-Дністровський лиман, інша впала неподалік, а третя впала у воду. Дякувати Богу, постраждалих немає.

Своїми діями ворог намагається відрізати частину Одеської області та створити напруженість на фоні подій у Придністров’ї".

Деталі: Марченко попросив не піддаватись на жодні можливі провокації росіян та спроби залякати мешканців Одещини подібними терористичними актами.

Він повідомив, що наразі ведуться ремонтні роботи пошкодженого залізничного полотна.

Рух транспорту через міст відновлено та здійснюється по одній смузі в обидві сторони.

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Що передувало: У вівторок російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Пізніше його відкрили для реверсного проїзду.

Теми: Одеська областьвійна
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