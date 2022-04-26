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Ударом по мосту РФ пытается отрезать часть Одесской области – глава ОВА

Катерина ТищенкоВторник, 26 апреля 2022, 20:37
Ударом по мосту РФ пытается отрезать часть Одесской области – глава ОВА

Глава Одесской ОВА Максим Марченко считает, что ударом по мосту через Днестровский лиман в Затоке Россия пыталась отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в непризнанном Приднестровье.

Источник: Марченко в видеообращении в Telegram

Прямая речь: "Сегодня противник нанес удар по области тремя ракетами. Одна из них попала в мост через Белгород-Днестровский лиман, другая упала неподалеку, а третья упала в воду. Слава Богу, пострадавших нет.

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Своими действиями враг пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье".

Детали: Марченко попросил не поддаваться никаким возможным провокациям россиян и попыткам запугать жителей Одесской области подобными террористическими актами.

Он сообщил, что сейчас ведутся ремонтные работы поврежденного железнодорожного полотна.

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Движение транспорта через мост восстановлено и осуществляется по одной полосе в обе стороны.

Что предшествовало: Во вторник российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего был поврежден мост через Днестровский лиман в Затоке. Позже его открыли для реверсного проезда.

Темы: Одесская областьвойна
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