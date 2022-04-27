Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ на Донбасі знищили майже 70 одиниць ворожої техніки

Ольга Глущенко Середа, 27 квітня 2022, 00:14
український військовий, фото: штаб ООС

За добу 26 квітня військові угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Українські захисники на Донбасі знищили 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, 3 бойові броньовані машини, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, 4 паливозаправника та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо: Збройні сили Україні в ході боїв на сході змогли протягом доби 26 квітня відбити 5 ворожих атак, ворог поніс втрати.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ООСДонбасЗбройні силивійна
Головне сьогодні

У Херсоні росіяни розігнали мітинг за Україну – четверо постраждалих

Зеленський та Путін можуть зустрітися найближчими днями – міністр оборони Туреччини

В ОП після зустрічі міністрів оборони повідомили "погані новини для РФ"

У Придністров'ї заявили, що з України стріляли в бік складів із російською зброєю

Пентагон створив у Німеччині центр контролю за військовою допомогою Україні

Ворог перекинув дві БТГр з Росії в Ізюм і окупував 3 населені пункти – зведення штабу

Усі новини...
ООС
На Донбасі ЗСУ відбили 7 атак ворога: знищено сотню російських окупантів
На Донбасі відбили 12 атак російських окупантів
ЗСУ на Донбасі знищили майже 50 одиниць ворожої техніки
Останні новини
14:12
Українська влада достроково завершує навчальний процес в окупований районах Запорізької області
14:09
Роботу у Польщі знайшли 80 тисяч українських біженців
14:02
Пєсков: Про обмін Медведчука на українських військових не йдеться
14:02
У Британії сестри-дошкільнята заробили майже 16 тисяч гривень для українських біженців
14:02
Хроніка війни в Україні. 63-й день ОНЛАЙН
13:57
ОновленоУ сервісах оператора "Київстар" стався збій
13:55
Байден офіційно запропонував кандидатуру посла США в Україні
13:52
У Visa порахували втрати від припинення роботи в РФ
13:51
Що робити, якщо близька людина зникла під час бойових дій чи в окупації – інструкція
13:42
ОП: Час та контекст зустрічі Зеленського і Путіна поки що не визначені
Усі новини...