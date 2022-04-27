ЗСУ на Донбасі знищили майже 70 одиниць ворожої техніки
Середа, 27 квітня 2022, 00:14
За добу 26 квітня військові угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Українські захисники на Донбасі знищили 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, 3 бойові броньовані машини, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, 4 паливозаправника та одну зенітну установку.
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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Нагадаємо: Збройні сили Україні в ході боїв на сході змогли протягом доби 26 квітня відбити 5 ворожих атак, ворог поніс втрати.