ВСУ на Донбассе уничтожили около 70 единиц вражеской техники
Среда, 27 апреля 2022, 00:14
За сутки 26 апреля военные группировки Объединенных сил успешно отразили 9 атак врага.
Источник: штаб ООС
Детали: Украинские защитники на Донбассе уничтожили 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной техники, 14 единиц бронированной, 3 боевых бронированных машин, 3 единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной, 4 топливозаправщика и одну зенитную установку.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Напомним: Вооруженные силы Украины в ходе боев на востоке смогли в течение суток 26 апреля отбить 5 вражеских атак, РФ понесла потери.
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