США і союзники хочуть настільки "каструвати" РФ, щоб та більше не змогла напасти – CNN

Оскільки вторгнення Росії в Україну перетворилося на виснажливу війну без будь-якої серйозної мирної угоди, США та союзники почали говорити про нову, більш довгострокову мету війни: перемогти Росію настільки рішуче на полі бою, щоб вона не змогла повторно напасти на Україну.

Джерело: CNN

Деталі: Відначається, що такий меседж найчіткіше доніс у понеділок міністр оборони США Ллойд Остін після візиту до столиці України.

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Пряма мова Остіна: "Ми хочемо, щоб Росія була ослаблена настільки, що вона не може робити те, що вона вже зробила під час вторгнення до України".

Деталі: Представник Ради нацбезпеки заявив, що коментарі Остіна узгоджуються з тими цілями, які США мали протягом кількох місяців, а саме: "зробити це вторгнення стратегічним провалом для Росії".

Пряма мова представника ради нацбезпеки: "Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Одна з наших цілей — обмежити здатність Росії робити щось подібне знову, як сказав держсекретар Остін.

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Тому ми передаємо українцям зброю та обладнання, щоб вони могли захистити себе від Росії, і тому ми використовуємо санкції та контроль над експортом, які безпосередньо націлені на російську оборонну промисловість, щоб підірвати економічну та військову здатність Росії погрожувати та нападати на своїх сусідів".

Деталі: За словами високопоставленого представника адміністрації Байдена, офіційні особи США згодні, що РФ має вийти з війни слабшою, ніж раніше.

Раніше в США не хотіли так прямо заявляти, що мета полягає в тому, щоб Росія зазнала поразки та у довгостроковій перспективі була "кастрована" у військовому відношенні, зберігаючи обережний оптимізм щодо того, що якесь врегулювання шляхом переговорів може бути досягнуте.

Проте один східноєвропейський чиновник сказав CNN, що ця надія виявилася розчарованням: "Єдине вирішення цієї проблеми — перемога України".

Зсув у стратегії стався за останні кілька тижнів, про що свідчить терпимість до підвищеного ризику з разі відправки Україні складної західної зброї.

За словами британського чиновника, у світі зрозуміли, що цілі Путіна в Україні не припиняться навтіь, якщо йому вдасться захопити частину країни.

Зараз серед офіційних осіб США та Заходу зростає усвідомлення — особливо після масового вбивства росіянами мирних жителів у Бучі — що Росії потрібно завдати такої сильної економічної та військової шкоди, щоб її агресія була зупинена назавжди.

Про це журналістам заявили американські та західні офіційні особи.

За словами Остіна, РФ уже втратила більшу частину військового потенціалу".

Представники адміністрації Байдена та джерела в Конгресі заявили, що, на їхню думку, воєнна підтримка України, що триває, може призвести до серйозних ударів по Росії, які послаблять її довгостроковий військовий потенціал, що принесе стратегічну користь США.

США вже почали відправляти Україні більш важке та складне обладнання, від якого вони утримувалися у минулому.

"Ми розглядаємо це як інвестиції в нейтралізацію російської армії і флоту на наступне десятиліття", — сказало джерело в Конгресі, знайоме з військовою допомогою України.

Водночас, зазначається, що США та союзники діють обережно, коли йдеться про покарання Росії – як через побічну шкоду, яку суворі санкції можуть завдати світовій економіці, так і через ризик того, що Путін може напасти, якщо він буде занадто сильно загнаний в кут.

Джерело, знайоме з оцінками розвідки США щодо Росії, зазначило, що "безперечно, існує баланс, який потрібно враховувати" під час покарання країни, "чи то в просторі санкцій, чи в просторі військової та розвідувальної підтримки".

Джерело додало, що, хоча США все ще оцінюють, що червоні лінії Путіна щодо використання ядерної зброї не змінилися, "одна з цих червоних ліній — це стабільність режиму". Це означає, що Путін може накинутися, якщо вважає, що його правління перебуває під загрозою.

Досі незрозуміло, що робитимуть США з санкціями, якщо Росія досягне мирної угоди з Україною та виведе свої сили.

Кілька джерел повідомили виданню, що за такого сценарію США, швидше за все, розглянуть можливість скасування деяких санкцій, на знак доброї волі, при збереженні інших.

США та союзники, у тому числі Велика Британія, також зважують доцільність механізму "швидкого повернення", який дозволить швидко відновити санкції у випадку, якщо Москва порушить будь-які домовленості, досягнуті з Києвом.

Також відзначається, що поразки Росії та значні втрати на полі бою значно сприяли дедалі сміливішій позиції США.

Крім того, джерело, знайоме із розмовами президента США розповіло, що Байден думає, що військовий потенціал Росії не виглядає настільки сильним, як колись вважали США.

Посол Нейтан Сейлз, який до 2021 року виконував обов’язки заступника міністра з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини в Держдепартаменті, сказав, що "суть" полягає в тому, що "слабша Росія означає більш стабільний світ".

Сейлз додав, що США повинні готуватися до "тривалого періоду" своєї політики щодо Росії, спрямованої на обмеження її здатності "завдавати лиха у всьому світі".

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