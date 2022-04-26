Путін відмовився давати гарантії безпеки Україні без рішень щодо Криму та Донбасу

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіальні питання Криму та Донбасу.

Джерело: Путін на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем у вівторок, передає Інтерфакс

Пряма мова: "На переговорах у Стамбулі нам вдалося досягти досить серйозного прориву, тому що вимоги міжнародної безпеки України наші українські колеги не стали пов'язувати з таким поняттям, як міжнародно визнані кордони України, винісши за дужки Крим, Севастополь та визнані Росією республіки Донбасу з певними застереженнями".

Деталі: За словами президента країни-агресора, після досягнення цих домовленостей Росія зіткнулася із ситуацією навколо Бучі Київської області (де військовими РФ було вбито сотні мирних жителів – ред.), до якої нібито "російська армія не має жодного відношення".

Путін поскаржився, що після звірств у Бучі позиція переговорників з Україною щодо подальшого врегулювання кардинально змінилася.

Пряма мова: "Вони (представники України – ред.) відійшли від своїх колишніх намірів винести за дужки питання гарантій безпеки території Криму, Севастополя та республік Донбасу. Вони просто відмовилися від цього. І у своєму проекті угоди з цього приводу, нам наданому, просто вказали у двох статтях, що ці питання мають вирішуватись на зустрічі глав держав".

"Для нас зрозуміло, що, якщо ми віднесемо ці питання на рівень глав держав, не вирішивши їх попередньо хоча б у рамках проєкту угоди, вони ніколи вирішені й не будуть. У цьому випадку підписуватись під гарантіями безпеки, не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя та республік Донбасу, ми просто не можемо".

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Що передувало: 23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом Росії Володимиром Путинім говорив би лише про питання територіальної цілісності України.

"І саме ці питання я би з ним обговорював – як далі буде жити наш Донбас український і як далі буде жити наш Крим. Як ми можемо, в якій точці про це домовитись і чи можемо взагалі", - сказав Зеленський.

12 квітня Путін заявив, що після зустрічі у Стамбулі та звірств росіян у Бучі переговори з Україною знову зайшли у глухий кут.

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