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Путін відмовився давати гарантії безпеки Україні без рішень щодо Криму та Донбасу

Катерина ТищенкоВівторок, 26 квітня 2022, 21:09
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіальні питання Криму та Донбасу.

Джерело: Путін на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем у вівторок, передає Інтерфакс

Пряма мова: "На переговорах у Стамбулі нам вдалося досягти досить серйозного прориву, тому що вимоги міжнародної безпеки України наші українські колеги не стали пов'язувати з таким поняттям, як міжнародно визнані кордони України, винісши за дужки Крим, Севастополь та визнані Росією республіки Донбасу з певними застереженнями".

Деталі: За словами президента країни-агресора, після досягнення цих домовленостей Росія зіткнулася із ситуацією навколо Бучі Київської області (де військовими РФ було вбито сотні мирних жителів – ред.), до якої нібито "російська армія не має жодного відношення".

Путін поскаржився, що після звірств у Бучі позиція переговорників з Україною щодо подальшого врегулювання кардинально змінилася.

Пряма мова: "Вони (представники України – ред.) відійшли від своїх колишніх намірів винести за дужки питання гарантій безпеки території Криму, Севастополя та республік Донбасу. Вони просто відмовилися від цього. І у своєму проекті угоди з цього приводу, нам наданому, просто вказали у двох статтях, що ці питання мають вирішуватись на зустрічі глав держав".

"Для нас зрозуміло, що, якщо ми віднесемо ці питання на рівень глав держав, не вирішивши їх попередньо хоча б у рамках проєкту угоди, вони ніколи вирішені й не будуть. У цьому випадку підписуватись під гарантіями безпеки, не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя та республік Донбасу, ми просто не можемо".

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Що передувало: 23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом Росії Володимиром Путинім говорив би лише про питання територіальної цілісності України.

"І саме ці питання я би з ним обговорював – як далі буде жити наш Донбас український і як далі буде жити наш Крим. Як ми можемо, в якій точці про це домовитись і чи можемо взагалі", - сказав Зеленський. 

12 квітня Путін заявив, що після зустрічі у Стамбулі та звірств росіян у Бучі переговори з Україною знову зайшли у глухий кут.

Передісторія:

  • 29 березня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів української та російської делегацій щодо умов відновлення миру, де Україна озвучила свої пропозиції.
  • Так, Україна розраховує, що замість НАТО декілька країн стануть її гарантами безпеки і в разі агресії надаватимуть їй допомогу збройними силами, зброєю, "закритим" небом. Такі гарантії безпеки не працюватимуть на територіях окупованих Криму та ОРДЛО.
  • Українська делегація також запропонувала зафіксувати, що питання статусу Криму та Севастополя вирішуватиметься впродовж 15 років на двосторонніх переговорах, питання Донбасу – на прямих переговорах президентів України та Росії.
  • Також ішлося про те, що Україна готова підписати міжнародний договір про гарантії безпеки лише після проведення референдуму з цього питання. Президент Володимир Зеленський також казав, що цьому має передувати виведення військ РФ із території України. 

Теми: ПутінпереговориКримДонбас
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