США и союзники хотят настолько "кастрировать" РФ, чтобы та больше не смогла напасть – CNN

Поскольку вторжение России в Украину превратилось в изнурительную войну без какого-либо серьезного мирного соглашения, США и союзники начали говорить о новой, более долгосрочной цели войны: победить Россию настолько решительно на поле боя, чтобы она не смогла повторно напасть на Украину.

Источник: CNN

Детали: Отмечается, что такой месседж четче всего донес в понедельник министр обороны США Ллойд Остин после визита в столицу Украины.

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Прямая речь Остина: "Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена настолько, что она не может делать то, что она уже сделала во время вторжения в Украину".

Детали: Представитель Совета нацбезопасности заявил, что комментарии Остина согласуются с теми целями, которых в США придерживались в течение нескольких месяцев, а именно: "сделать это вторжение стратегическим провалом для России".

Прямая речь представителя совета нацбезопасности: "Мы хотим, чтобы Украина победила. Одна из наших целей — ограничить способность России делать что-то подобное снова, как сказал госсекретарь Остин.

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Поэтому мы передаем украинцам оружие и оборудование, чтобы они могли защитить себя от России, и потому мы используем санкции и контроль над экспортом, непосредственно нацеленными на российскую оборонную промышленность, чтобы сорвать экономическую и военную способность России угрожать и нападать на своих соседей".

Детали: По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена, официальные лица США согласны, что РФ должна выйти из войны слабее, чем раньше.

Ранее в США не хотели так прямо заявлять, что цель состоит в том, чтобы Россия потерпела поражение и в долгосрочной перспективе была "кастрирована" в военном отношении, сохраняя осторожный оптимизм относительно того, что какое-либо урегулирование путем переговоров может быть достигнуто.

Однако один восточноевропейский чиновник сказал CNN, что эта надежда оказалась разочарованием: "Единственное решение этой проблемы - победа Украины".

Смещение в стратегии произошло за последние несколько недель, о чем свидетельствует терпимость к повышенному риску в случае отправки Украине сложного западного оружия.

По словам британского чиновника, в мире поняли, что цели Путина в Украине не прекратятся даже если ему удастся захватить часть страны.

Сейчас среди официальных лиц США и Запада растет осознание, особенно после массового убийства россиянами мирных жителей в Буче, что России нужно нанести столь сильный экономический и военный ущерб, чтобы ее агрессия была остановлена ​​навсегда.

Об этом журналистам заявили американские и западные официальные лица.

По словам Остина, РФ уже потеряла большую часть военного потенциала.

Представители администрации Байдена и источники в Конгрессе заявили, что, по их мнению, продолжающаяся военная поддержка Украины может привести к серьезным ударам по России, которые ослабят ее долгосрочный военный потенциал, что принесет стратегическую пользу США.

США уже начали отправлять Украине более тяжелое и сложное оборудование, от чего они удерживались в прошлом.

"Мы рассматриваем это как инвестиции в нейтрализацию российской армии и флота на следующее десятилетие", - сказал источник в Конгрессе, знакомый с военной помощью Украины.

В то же время, отмечается, что США и союзники действуют осторожно, когда речь идет о наказании РФ – как из-за побочного ущерба, который строгие санкции могут нанести мировой экономике, так и из-за риска того, что Путин может напасть, если он будет слишком сильно загнан в угол.

Источник, знакомый с оценками разведки США по России, отметил, что "несомненно, существует баланс, который нужно учитывать" при наказании страны, "будь то в пространстве санкций, или в пространстве военной и разведывательной поддержки".

Источник добавил, что, хотя США все еще оценивают, что красные линии Путина по использованию ядерного оружия не изменились, "одна из этих красных линий - это стабильность режима". Это значит, что Путин может напасть, если он посчитает, что его правление находится под угрозой.

До сих пор непонятно, что будут делать США с санкциями, если РФ достигнет мирного соглашения с Украиной и выведет свои войска.

Несколько источников сообщили изданию, что при таком сценарии США, скорее всего, рассмотрят возможность отмены некоторых санкций, в знак доброй воли, при сохранении других.

США и союзники, включая Великобританию, также взвешивают целесообразность механизма "скорого возвращения", который позволит быстро возобновить санкции в случае, если Москва нарушит любые договоренности, достигнутые с Киевом.

Также отмечается, что поражение России и значительные потери на поле боя значительно способствовали более смелой позиции США.

Кроме того, источник, знакомый с разговорами президента США, рассказал, что Байден думает, что военный потенциал РФ не выглядит настолько сильным, как когда-то считали США.

Посол Нейтан Сейлз, который до 2021 года исполнял обязанности замминистра по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека в Госдепартаменте, сказал, что "суть" заключается в том, что "слабая Россия означает более стабильный мир".

Сейлз добавил, что США должны готовиться к "длительному периоду" своей политики в отношении России, направленной на ограничение ее способности: "приносить беды во всем мире".

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