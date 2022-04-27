Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В российском Воронеже тоже слышали два взрыва

Ирина БалачукСреда, 27 апреля 2022, 11:07
В российском Воронеже тоже слышали два взрыва
Скриншот google.maps

Два взрыва зафиксировали в одном из микрорайонов Воронежа в России.

Источник: ТАСС

Прямая речь помощника оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району Воронежа: "Было два хлопка в районе микрорайона Шилово. Опергруппа ГО и ЧС, а также опергруппа от МЧС находятся на месте инцидента, сейчас подъедет (сотрудник – ред.) и от Следственного комитета".

Реклама:

Детали: Сообщается, что жители микрорайона Шилово писали в социальных сетях, что около 04:40 в небе два раза предположительно сработала ПВО и, вероятно, в воздух дважды поднимались самолеты.

Микрорайон Шилово находится вблизи военного аэродрома Балтимор, недалеко от Воронежа.

Позже губернатор региона Александр Гусев сообщил, что утром 27 апреля якобы система ПВО обнаружила и уничтожила в небе над Воронежем "малогабаритный разведывательный БПЛА".

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, здоровью жителей ничего не угрожает.

Воронеж находится за 280 км от границы с Украиной.

Кроме того, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что их ПВО также перехватила БПЛА в небе над Курской областью. По его словам, это был якобы "украинский" беспилотник.

Предыстория: 

  • Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков под утро 27 апреля сообщил, что в 3:35 он "проснулся от громкого звука, похожего на взрыв". Потом он выяснил, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет.
  • Поздже губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что в ночь на 27 апреля жители Курска слышали "хлопки" – якобы сработала противовоздушная оборона. 
  • 26 апреля в Минобороны России второй раз пригрозили ударами по "центрам принятия решений" в Киеве в случае, если Украина будет атаковать объекты на территории РФ.

Темы: РосcияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: