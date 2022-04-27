В российском Воронеже тоже слышали два взрыва

Два взрыва зафиксировали в одном из микрорайонов Воронежа в России.

Источник: ТАСС

Прямая речь помощника оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району Воронежа: "Было два хлопка в районе микрорайона Шилово. Опергруппа ГО и ЧС, а также опергруппа от МЧС находятся на месте инцидента, сейчас подъедет (сотрудник – ред.) и от Следственного комитета".

Реклама:

Детали: Сообщается, что жители микрорайона Шилово писали в социальных сетях, что около 04:40 в небе два раза предположительно сработала ПВО и, вероятно, в воздух дважды поднимались самолеты.

Микрорайон Шилово находится вблизи военного аэродрома Балтимор, недалеко от Воронежа.

Позже губернатор региона Александр Гусев сообщил, что утром 27 апреля якобы система ПВО обнаружила и уничтожила в небе над Воронежем "малогабаритный разведывательный БПЛА".

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, здоровью жителей ничего не угрожает.

Воронеж находится за 280 км от границы с Украиной.

Кроме того, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что их ПВО также перехватила БПЛА в небе над Курской областью. По его словам, это был якобы "украинский" беспилотник.

Предыстория: