Росіяни обстрілюють Сумщину: більше 50 прильотів за півгодини

техніка окупантів на Сумщині. фото: Дмитра Ларіна

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що окупанти обстріляли територію Есманської громади - більше 50 прильотів за півгодини.

Джерело: Живицький у Telegram

Дослівно: "Есманська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів.

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Понад півсотні прильотів за останні півгодини. Втрати уточнюються".

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