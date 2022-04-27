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Росіяни обстрілюють Сумщину: більше 50 прильотів за півгодини

Мазуренко Альона Середа, 27 квітня 2022, 22:54
техніка окупантів на Сумщині. фото: Дмитра Ларіна

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що окупанти обстріляли територію Есманської громади - більше 50 прильотів за півгодини.

Джерело: Живицький у Telegram

Дослівно: "Есманська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів.

Понад півсотні прильотів за останні півгодини. Втрати уточнюються".

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Передісторія:

  • На початку квітня російські окупаційні війська залишили територію області під тиском Збройних сил України. Водночас росіяни залишили частину військової техніки поблизу кордону.
  • Після перебування російських підрозділів у селі Білка на Сумщині, українські захисники знайшли залишки хімічної зброї, зокрема зарин.
  • Ввечері 25 квітня Сумщину чотири рази обстрілювали з території Росії. 

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Теми: Сумська областьобстрілРосіявійна
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