Россияне обстреливают Сумскую область: более 50 прилетов за полчаса
Среда, 27 апреля 2022, 22:54
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты обстреляли территорию Эсманской общины - более 50 прилетов за полчаса.
Источник: Живицкий в Telegram
Дословно: "Эсманское общество. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов.
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Более полусотни прилетов за последние полчаса. Утраты уточняются".
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Предыстория:
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- В начале апреля российские оккупационные войска покинули территорию области под давлением Вооруженных Сил Украины. В то же время россияне оставили часть военной техники вблизи границы.
- После нахождения российских подразделений в селе Белка на Сумщине, украинские защитники обнаружили остатки химического оружия, в том числе зарин.
- Вечером 25 апреля Сумщину четырежды обстреливали с территории России.