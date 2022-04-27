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Россияне обстреливают Сумскую область: более 50 прилетов за полчаса

Алена МазуренкоСреда, 27 апреля 2022, 22:54
Россияне обстреливают Сумскую область: более 50 прилетов за полчаса
техника оккупантов в Сумской области. фото: Дмитрия Ларина

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты обстреляли территорию Эсманской общины - более 50 прилетов за полчаса.

Источник: Живицкий в Telegram

Дословно: "Эсманское общество. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов.

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Более полусотни прилетов за последние полчаса. Утраты уточняются".

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале апреля российские оккупационные войска покинули территорию области под давлением Вооруженных Сил Украины. В то же время россияне оставили часть военной техники вблизи границы.
  • После нахождения российских подразделений в селе Белка на Сумщине, украинские защитники обнаружили остатки химического оружия, в том числе зарин.
  • Вечером 25 апреля Сумщину четырежды обстреливали с территории России. 

Темы: Сумская областьобстрелРосcиявойна
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