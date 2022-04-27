Россияне обстреливают Сумскую область: более 50 прилетов за полчаса

техника оккупантов в Сумской области. фото: Дмитрия Ларина

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты обстреляли территорию Эсманской общины - более 50 прилетов за полчаса.

Источник: Живицкий в Telegram

Дословно: "Эсманское общество. Россия снова провокационно обстреливает наши территории из минометов.

Более полусотни прилетов за последние полчаса. Утраты уточняются".

Читайте также: Как Сумщина первой встретила, а впоследствии остановила врага дорогой на Киев. Интервью Дмитрия Живицкого

Предыстория:

В начале апреля российские оккупационные войска покинули территорию области под давлением Вооруженных Сил Украины. В то же время россияне оставили часть военной техники вблизи границы.

После нахождения российских подразделений в селе Белка на Сумщине, украинские защитники обнаружили остатки химического оружия, в том числе зарин.

Вечером 25 апреля Сумщину четырежды обстреливали с территории России.