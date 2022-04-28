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Американці показали, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну

Мазуренко Альона Четвер, 28 квітня 2022, 00:42

Міноборони США показали, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну.

Джерело: Міноборони США

Дослівно: "Корпус морської піхоти США буксирує 155-мм гаубиці M777, що попрямують до України".

Деталі: Повідомляється, що гаубиці завантажуються на літак ВПС США C-17 Globemaster III на резервній авіабазі в Каліфорнії.

Що було раніше: США і союзники почали говорити про нову, більш довгострокову мету війни: перемогти Росію настільки рішуче на полі бою, щоб вона не змогла повторно напасти на Україну.

Міжнародні партнери вважають, що вторгнення Росії в Україну перетворилося на виснажливу війну без будь-якої серйозної мирної угоди.

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Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців готуватися до кількох важких тижнів бойових дій через підготовку масштабного наступу російських військ на Донбасі.

Резніков зазначив, що за підсумками зустрічі 40-ка міністрів оборони країн-союзників, Україна буде поступово переходити на озброєння країн НАТО.

Передісторія: 

  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіальні питання Криму та Донбасу.
  • Водночас, Путін за довгим столом переговорів заявив генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, що розраховує на "домовленості з Україною на дипломатичному треку".

Теми: СШАзброяУкраїнавійна
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