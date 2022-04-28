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Американці показали, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну

Альона Мазуренко Четвер, 28 квітня 2022, 00:42
Американці показали, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну

Міноборони США показали, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну.

Джерело: Міноборони США

Дослівно: "Корпус морської піхоти США буксирує 155-мм гаубиці M777, що попрямують до України".

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Деталі: Повідомляється, що гаубиці завантажуються на літак ВПС США C-17 Globemaster III на резервній авіабазі в Каліфорнії.

Що було раніше: США і союзники почали говорити про нову, більш довгострокову мету війни: перемогти Росію настільки рішуче на полі бою, щоб вона не змогла повторно напасти на Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Міжнародні партнери вважають, що вторгнення Росії в Україну перетворилося на виснажливу війну без будь-якої серйозної мирної угоди.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців готуватися до кількох важких тижнів бойових дій через підготовку масштабного наступу російських військ на Донбасі.

Резніков зазначив, що за підсумками зустрічі 40-ка міністрів оборони країн-союзників, Україна буде поступово переходити на озброєння країн НАТО.

Передісторія: 

  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіальні питання Криму та Донбасу.
  • Водночас, Путін за довгим столом переговорів заявив генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, що розраховує на "домовленості з Україною на дипломатичному треку".

Теми: СШАзброяУкраїнавійна
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