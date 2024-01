Американці показали, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну

Міноборони США показали, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну.

Джерело: Міноборони США

Дослівно: "Корпус морської піхоти США буксирує 155-мм гаубиці M777, що попрямують до України".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що гаубиці завантажуються на літак ВПС США C-17 Globemaster III на резервній авіабазі в Каліфорнії.

. @USMC M777 towed 155 mm howitzers bound for Ukraine are loaded onto a @USAirForce C-17 Globemaster III aircraft at @March_ARB . pic.twitter.com/l4mNCiFnc5

Що було раніше: США і союзники почали говорити про нову, більш довгострокову мету війни: перемогти Росію настільки рішуче на полі бою, щоб вона не змогла повторно напасти на Україну.

Міжнародні партнери вважають, що вторгнення Росії в Україну перетворилося на виснажливу війну без будь-якої серйозної мирної угоди.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців готуватися до кількох важких тижнів бойових дій через підготовку масштабного наступу російських військ на Донбасі.

Резніков зазначив, що за підсумками зустрічі 40-ка міністрів оборони країн-союзників, Україна буде поступово переходити на озброєння країн НАТО.

521st Air Mobility Operations Wing #Airmen and the global air mobility support system are ensuring the rapid movement of critical supplies and assistance to @NATO allies and partners in support of Ukraine.@HQUSAFEAFAF | @RamsteinAirBase pic.twitter.com/wjofwvNjT1