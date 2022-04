Американцы показали, как грузят 155-мм гаубицы для отправки в Украину

Минобороны США показали, как грузят 155-мм гаубицы для отправки в Украину.

Источник: Минобороны США

Дословно: "Корпус морской пехоты США буксирует 155-мм гаубицы M777, направляющиеся в Украину".

Детали: Сообщается, что гаубицы загружаются на самолет ВВС США C-17 Globemaster III на резервной авиабазе в Калифорнии.

. @USMC M777 towed 155 mm howitzers bound for Ukraine are loaded onto a @USAirForce C-17 Globemaster III aircraft at @March_ARB . pic.twitter.com/l4mNCiFnc5

Что было раньше: США и союзники начали говорить о новой, более долгосрочной цели войны: победить Россию настолько решительно на поле боя, чтобы она не смогла повторно напасть на Украину.

Международные партнеры считают, что вторжение России в Украину превратилось в изнурительную войну без какого-либо серьезного мирного соглашения.

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев готовиться к нескольким тяжелым неделям боевых действий из-за подготовки масштабного наступления российских войск на Донбассе.

Резников отметил, что по итогам встречи 40 министров обороны стран-союзников, Украина будет постепенно переходить на вооружение стран НАТО.

521st Air Mobility Operations Wing #Airmen and the global air mobility support system are ensuring the rapid movement of critical supplies and assistance to @NATO allies and partners in support of Ukraine.@HQUSAFEAFAF | @RamsteinAirBase pic.twitter.com/wjofwvNjT1