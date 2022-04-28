Американцы показали, как грузят 155-мм гаубицы для отправки в Украину
Минобороны США показали, как грузят 155-мм гаубицы для отправки в Украину.
Источник: Минобороны США
Дословно: "Корпус морской пехоты США буксирует 155-мм гаубицы M777, направляющиеся в Украину".
Детали: Сообщается, что гаубицы загружаются на самолет ВВС США C-17 Globemaster III на резервной авиабазе в Калифорнии.
.@USMC M777 towed 155 mm howitzers bound for Ukraine are loaded onto a @USAirForce C-17 Globemaster III aircraft at @March_ARB. pic.twitter.com/l4mNCiFnc5— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 27, 2022
Что было раньше: США и союзники начали говорить о новой, более долгосрочной цели войны: победить Россию настолько решительно на поле боя, чтобы она не смогла повторно напасть на Украину.
Международные партнеры считают, что вторжение России в Украину превратилось в изнурительную войну без какого-либо серьезного мирного соглашения.
Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев готовиться к нескольким тяжелым неделям боевых действий из-за подготовки масштабного наступления российских войск на Донбассе.
Резников отметил, что по итогам встречи 40 министров обороны стран-союзников, Украина будет постепенно переходить на вооружение стран НАТО.
521st Air Mobility Operations Wing #Airmen and the global air mobility support system are ensuring the rapid movement of critical supplies and assistance to @NATO allies and partners in support of Ukraine.@HQUSAFEAFAF | @RamsteinAirBase pic.twitter.com/wjofwvNjT1— U.S. Air Force (@usairforce) April 27, 2022
Предыстория:
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса.
- Также Путин за длинным столом переговоров заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что рассчитывает на "договоренности с Украиной на дипломатическом треке".