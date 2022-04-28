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Американцы показали, как грузят 155-мм гаубицы для отправки в Украину

Мазуренко Алена Четверг, 28 апреля 2022, 00:42

Минобороны США показали, как грузят 155-мм гаубицы для отправки в Украину.

Источник: Минобороны США

Дословно: "Корпус морской пехоты США буксирует 155-мм гаубицы M777, направляющиеся в Украину".

Детали: Сообщается, что гаубицы загружаются на самолет ВВС США C-17 Globemaster III на резервной авиабазе в Калифорнии.

Что было раньше: США и союзники начали говорить о новой, более долгосрочной цели войны: победить Россию настолько решительно на поле боя, чтобы она не смогла повторно напасть на Украину.

Международные партнеры считают, что вторжение России в Украину превратилось в изнурительную войну без какого-либо серьезного мирного соглашения.

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Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев готовиться к нескольким тяжелым неделям боевых действий из-за подготовки масштабного наступления российских войск на Донбассе.

Резников отметил, что по итогам встречи 40 министров обороны стран-союзников, Украина будет постепенно переходить на вооружение стран НАТО.

Предыстория: 

  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса.
  • Также Путин за длинным столом переговоров заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что рассчитывает на "договоренности с Украиной на дипломатическом треке".

Темы: СШАоружиеУкраинавойна
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